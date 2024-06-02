https://1prime.ru/20240602/mikrozaymy-848738541.html

Раскрыто, какие знаки зодиака берут самые низкие микрозаймы в России

Раскрыто, какие знаки зодиака берут самые низкие микрозаймы в России - 02.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, какие знаки зодиака берут самые низкие микрозаймы в России

Тельцы берут самые низкие микрозаймы в РФ - средняя сумма составляет 11 884 рубля, сообщили РИА Новости в микрофинансовой организации "МигКредит" на основе... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T08:35+0300

2024-06-02T08:35+0300

2024-06-02T08:35+0300

россия

микрозаймы

https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_0:77:1673:1018_1920x0_80_0_0_2c0d72383b9a560c14be942e2dc3c1c3.jpg

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Тельцы берут самые низкие микрозаймы в РФ - средняя сумма составляет 11 884 рубля, сообщили РИА Новости в микрофинансовой организации "МигКредит" на основе собственных данных. "За самыми низкими займами обращаются Тельцы – 11 884 рубля", - сказано в материалах на основе анализа 690 тысяч займов на сумму более 8 миллиардов рублей. Отмечается, что средняя сумма микрозаймов, которые берут россияне, довольно равномерно распределена по всем знакам зодиака. В топ-5 знаков зодиака по средней сумме займа оказались Близнецы – 12 243 рубля, Стрелец – 12 162 рубля, Лев – 12 140 рублей и Рыбы – 12 129 рублей. Аналитика показала, что в топ–5 знаков зодиака пользователей микрозаймов вошли Раки (9%), Львы (8,9%), Овны (8,7%), Козероги (8%) и Девы (8,1% всех заемщиков). При этом меньше всего склонны обращаться за микрозаймами Стрельцы (7,6%) и Скорпионы (7,5%). Аналитики выяснили, что среди лидирующих по количеству микрозаймов знаков зодиака превалирующее число займов берут мужчины. Мужчин среди пользователей микрокредитов существенно больше чем женщин, например, среди Дев, Раков, Львов, Козерогов и Овнов. Вместе с тем указывается, что по возрастам заемщиков распределение между знаками зодиака оказалось одинаковым. Превалирующее число займов берут россияне в возрасте 28-37 лет – их доля составляет от 40% до 42%. На долю заемщиков молодого возраста (от 18 до 27 лет) приходится от 23% до 26% всех займов, от 38 до 47 лет – от 23% до 26%, остальная доля приходится на заемщиков старше 47 лет.

https://1prime.ru/20231003/841877060.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, микрозаймы