https://1prime.ru/20240602/morozhenoe-848738295.html

Названы главные поставщики мороженого в Россию

Названы главные поставщики мороженого в Россию - 02.06.2024, ПРАЙМ

Названы главные поставщики мороженого в Россию

Больше всего заграничного мороженого за первые три месяца 2024 года приехало в Россию из Казахстана и Южной Кореи - на них пришлось почти 90% всех поставок,... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T08:04+0300

2024-06-02T08:04+0300

2024-06-02T08:04+0300

экономика

мороженое

казахстан

южная корея

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Больше всего заграничного мороженого за первые три месяца 2024 года приехало в Россию из Казахстана и Южной Кореи - на них пришлось почти 90% всех поставок, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных статслужб. Согласно доступным данным, Казахстан в первом квартале этого год остался основным поставщиком лакомства в Россию - объемы его экспорта составили 2,3 миллиона долларов. Второе место заняла Южная Корея, из которой прибыло мороженого на 1,2 миллиона долларов. Таким образом, на эти две страны пришлось 88% всего импорта РФ от общих за январь-март 3,9 миллиона долларов. Однако стоит отметить, что Белоруссия, которая перестала раскрывать данные два года назад, в январе-марте 2022 года экспортировала России мороженого почти на 2 миллиона долларов, став второй после Франции. Учитывая такие объемы, она могла занять лидирующие позиции и в этом году. Также в число импортеров замороженного десерта в РФ вошли Польша с объемами экспорта в 182,8 тысячи долларов, Эстония - 122,8 тысячи, Италия - 92,2 тысячи и Бельгия - 56,8 тысячи. При этом единственными странами, которые увеличили свой экспорт мороженого, стали Южная Корея (на 76%) и Эстония (в 699 раз), а Польша нарастила его с нулевых значений. Остальные государства поставки лакомства сократили, больше всего - Италия (на 28%) и Бельгия (на 14%). Из Литвы, США, Испании, Бельгии и Армении их и вовсе не было, в отличие от прошлого года. При этом Франция, которая занимала в первом квартале 2022 года первое место по поставкам, полностью прекратила их в мае того же года. По итогам всего 2023 года Россия больше всего импортировала холодного лакомства из Казахстана (11,4 миллиона долларов), Южной Кореи (4,1 миллиона), Италии (1,4 миллиона), Литвы (478,8 тысячи долларов) и Бельгии (434 тысячи).

https://1prime.ru/20240531/morozhenoe-848690461.html

казахстан

южная корея

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мороженое, казахстан, южная корея