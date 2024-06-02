https://1prime.ru/20240602/moskva-848742551.html

В Москве создали самую маленькую схему метро в мире

В Москве создали самую маленькую схему метро в мире - 02.06.2024, ПРАЙМ

В Москве создали самую маленькую схему метро в мире

В Москве создана самая маленькая схема метро в мире — всего 2 см², сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T14:56+0300

2024-06-02T14:56+0300

2024-06-02T14:56+0300

россия

москва

наука

московское метро

https://cdnn.1prime.ru/img/83564/55/835645536_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_64dd0d9d7d7c81f8b13ec2248c708ed4.jpg

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. В Москве создана самая маленькая схема метро в мире — всего 2 см², сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В Москве создана самая маленькая схема метро в мире — её размер всего два квадратных сантиметра... Миниатюра в половину почтовой марки в точности повторяет её транспортный аналог — представлены все 430 станций метро, МЦК и МЦД", — говорится в сообщении. Отмечается, что при создании карты специалисты МФТИ нанесли изображение на кремниевую пластину методом литографии и закрепили рисунок золотым напылением. Мэр подчеркивает, что размер линий практически в два раза тоньше человеческого волоса и в 13 раз меньше, чем на схемах в метро, а размер названий станций рельсового каркаса составляет 15 микрон или 0,015 миллиметров. Сообщается, что самую маленькую схему метро можно увидеть в Музее истории МФТИ и в Народном музее Московского метрополитена на пересадочном узле "Деловой центр".

https://1prime.ru/20240601/aeroflot-848736099.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, наука, московское метро