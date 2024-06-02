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В Москве создали самую маленькую схему метро в мире
В Москве создали самую маленькую схему метро в мире - 02.06.2024, ПРАЙМ
В Москве создали самую маленькую схему метро в мире
В Москве создана самая маленькая схема метро в мире — всего 2 см², сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T14:56+0300
2024-06-02T14:56+0300
2024-06-02T14:56+0300
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. В Москве создана самая маленькая схема метро в мире — всего 2 см², сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В Москве создана самая маленькая схема метро в мире — её размер всего два квадратных сантиметра... Миниатюра в половину почтовой марки в точности повторяет её транспортный аналог — представлены все 430 станций метро, МЦК и МЦД", — говорится в сообщении. Отмечается, что при создании карты специалисты МФТИ нанесли изображение на кремниевую пластину методом литографии и закрепили рисунок золотым напылением. Мэр подчеркивает, что размер линий практически в два раза тоньше человеческого волоса и в 13 раз меньше, чем на схемах в метро, а размер названий станций рельсового каркаса составляет 15 микрон или 0,015 миллиметров. Сообщается, что самую маленькую схему метро можно увидеть в Музее истории МФТИ и в Народном музее Московского метрополитена на пересадочном узле "Деловой центр".
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россия, москва, наука, московское метро
РОССИЯ, МОСКВА, Наука, московское метро
В Москве создали самую маленькую схему метро в мире
Собянин: в Москве создана самая маленькая схема метро в мире
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ.
В Москве создана самая маленькая схема метро в мире — всего 2 см², сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале
.
"В Москве создана самая маленькая схема метро в мире — её размер всего два квадратных сантиметра... Миниатюра в половину почтовой марки в точности повторяет её транспортный аналог — представлены все 430 станций метро, МЦК и МЦД", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при создании карты специалисты МФТИ нанесли изображение на кремниевую пластину методом литографии и закрепили рисунок золотым напылением.
Мэр подчеркивает, что размер линий практически в два раза тоньше человеческого волоса и в 13 раз меньше, чем на схемах в метро, а размер названий станций рельсового каркаса составляет 15 микрон или 0,015 миллиметров.
Сообщается, что самую маленькую схему метро можно увидеть в Музее истории МФТИ и в Народном музее Московского метрополитена на пересадочном узле "Деловой центр".
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