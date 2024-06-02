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Мишустин ответил на вопрос о реалистичности выполнения новых нацпроектов

Мишустин ответил на вопрос о реалистичности выполнения новых нацпроектов - 02.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин ответил на вопрос о реалистичности выполнения новых нацпроектов

Выполнение новых нацпроектов реалистично даже в условиях западного давления на Россию. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T13:27+0300

2024-06-02T13:27+0300

2024-06-02T13:27+0300

россия

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Выполнение новых нацпроектов реалистично даже в условиях западного давления на Россию. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. "Конечно, реалистично", - заявил он журналисту Павлу Зарубину на вопрос, реалистично ли их выполнить в условиях мощного западного давления на экономику, кадры выложены в телеграм-канале Зарубина.Как добавил премьер, в июне-июле состоятся стратегические сессии кабинета министров по подготовке новых нацпроектов.

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россия, правительство рф, михаил мишустин