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Мишустин ответил на вопрос о реалистичности выполнения новых нацпроектов
Мишустин ответил на вопрос о реалистичности выполнения новых нацпроектов - 02.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин ответил на вопрос о реалистичности выполнения новых нацпроектов
Выполнение новых нацпроектов реалистично даже в условиях западного давления на Россию. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T13:27+0300
2024-06-02T13:27+0300
2024-06-02T13:27+0300
россия
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Выполнение новых нацпроектов реалистично даже в условиях западного давления на Россию. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. "Конечно, реалистично", - заявил он журналисту Павлу Зарубину на вопрос, реалистично ли их выполнить в условиях мощного западного давления на экономику, кадры выложены в телеграм-канале Зарубина.Как добавил премьер, в июне-июле состоятся стратегические сессии кабинета министров по подготовке новых нацпроектов.
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россия, правительство рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Правительство РФ, Михаил Мишустин
Мишустин ответил на вопрос о реалистичности выполнения новых нацпроектов
Мишустин: выполнение нацпроектов реалистично даже в условиях давления Запада
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Выполнение новых нацпроектов реалистично даже в условиях западного давления на Россию. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.
"Конечно, реалистично", - заявил он журналисту Павлу Зарубину на вопрос, реалистично ли их выполнить в условиях мощного западного давления на экономику, кадры выложены в телеграм-канале Зарубина.
Как добавил премьер, в июне-июле состоятся стратегические сессии кабинета министров по подготовке новых нацпроектов.