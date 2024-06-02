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Погиб замглавы Корочанского района Белгородской области
Погиб замглавы Корочанского района Белгородской области - 02.06.2024, ПРАЙМ
Погиб замглавы Корочанского района Белгородской области
В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко, сообщил в своем... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T11:35+0300
2024-06-02T11:35+0300
2024-06-02T11:35+0300
происшествия
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района - секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко", - написал глава региона.Губернатор выразил искренние и глубокие соболезнования семье и близким погибшего и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.Глава района Николай Нестеров и двое глав сельских поселений - Мелиховского Андрей Веденин и Шляховского Игорь Шевляков - получили незначительные ранения. Им оказана медицинская помощь.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, что приводит к повреждениям гражданской инфраструктуры. Также получают ранения и гибнут мирные граждане.
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белгородская область
Происшествия, Белгородская область
Погиб замглавы Корочанского района Белгородской области
Замглавы Корочанского района Белгородской области погиб из-за детонации боеприпаса
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района - секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко", - написал глава региона.
Губернатор выразил искренние и глубокие соболезнования семье и близким погибшего и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.
Увеличилось число погибших в Белгородском районе после атаки ВСУ
Глава района Николай Нестеров и двое глав сельских поселений - Мелиховского Андрей Веденин и Шляховского Игорь Шевляков - получили незначительные ранения. Им оказана медицинская помощь.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, что приводит к повреждениям гражданской инфраструктуры. Также получают ранения и гибнут мирные граждане.