https://1prime.ru/20240602/nechiporenko-848740738.html

Погиб замглавы Корочанского района Белгородской области

Погиб замглавы Корочанского района Белгородской области - 02.06.2024, ПРАЙМ

Погиб замглавы Корочанского района Белгородской области

В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко, сообщил в своем... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T11:35+0300

2024-06-02T11:35+0300

2024-06-02T11:35+0300

происшествия

белгородская область

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/49/841494955_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_b57119b933e48b4c1afcfc94a9fc41fe.jpg

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района - секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко", - написал глава региона.Губернатор выразил искренние и глубокие соболезнования семье и близким погибшего и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.Глава района Николай Нестеров и двое глав сельских поселений - Мелиховского Андрей Веденин и Шляховского Игорь Шевляков - получили незначительные ранения. Им оказана медицинская помощь.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, что приводит к повреждениям гражданской инфраструктуры. Также получают ранения и гибнут мирные граждане.

https://1prime.ru/20240525/svo-848513947.html

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белгородская область