https://1prime.ru/20240602/neftedobycha-848743203.html
ОПЕК+ повысит целевой уровень нефтедобычи в ОАЭ
ОПЕК+ повысит целевой уровень нефтедобычи в ОАЭ - 02.06.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ повысит целевой уровень нефтедобычи в ОАЭ
Министры ОПЕК предложили увеличить предельный уровень добычи в ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки до 3,519 миллиона баррелей в сутки, сообщается в в коммюнике по | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T15:31+0300
2024-06-02T15:31+0300
2024-06-02T16:28+0300
мир
оаэ
добыча нефти
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/28/841402873_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ce74659a3c6d0c4a4078bedb82c1353a.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Министры ОПЕК предложили увеличить предельный уровень добычи в ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки до 3,519 миллиона баррелей в сутки, сообщается в в коммюнике по итогам заседания всех глав альянса.При этом, с учетом увеличения квоты ОАЭ и ухода из альянса Анголы, общий предельный уровень добычи ОПЕК+ теперь составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки."Это повышение будет постепенным, начиная с января 2025 года и по сентябрь 2025 года", - добавляется в сообщении.При этом, с учетом увеличения квоты ОАЭ и ухода из альянса Анголы, общий предельный уровень добычи ОПЕК+ теперь составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки.
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/28/841402873_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_afc6842555e8bac03264be8300f12090.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мир, оаэ, добыча нефти, опек
МИР, ОАЭ, добыча нефти, ОПЕК
ОПЕК+ повысит целевой уровень нефтедобычи в ОАЭ
ОПЕК+ повысит целевой уровень нефтедобычи в ОАЭ на 300 баррелей в сутки
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Министры ОПЕК предложили увеличить предельный уровень добычи в ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки до 3,519 миллиона баррелей в сутки, сообщается в в коммюнике по итогам заседания всех глав альянса.
При этом, с учетом увеличения квоты ОАЭ и ухода из альянса Анголы, общий предельный уровень добычи ОПЕК+ теперь составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки.
"Это повышение будет постепенным, начиная с января 2025 года и по сентябрь 2025 года", - добавляется в сообщении.
При этом, с учетом увеличения квоты ОАЭ и ухода из альянса Анголы, общий предельный уровень добычи ОПЕК+ теперь составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки.