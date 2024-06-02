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ОПЕК+ повысит целевой уровень нефтедобычи в ОАЭ - 02.06.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК+ повысит целевой уровень нефтедобычи в ОАЭ
ОПЕК+ повысит целевой уровень нефтедобычи в ОАЭ - 02.06.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ повысит целевой уровень нефтедобычи в ОАЭ
Министры ОПЕК предложили увеличить предельный уровень добычи в ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки до 3,519 миллиона баррелей в сутки, сообщается в в коммюнике по | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T15:31+0300
2024-06-02T16:28+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Министры ОПЕК предложили увеличить предельный уровень добычи в ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки до 3,519 миллиона баррелей в сутки, сообщается в в коммюнике по итогам заседания всех глав альянса.При этом, с учетом увеличения квоты ОАЭ и ухода из альянса Анголы, общий предельный уровень добычи ОПЕК+ теперь составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки."Это повышение будет постепенным, начиная с января 2025 года и по сентябрь 2025 года", - добавляется в сообщении.При этом, с учетом увеличения квоты ОАЭ и ухода из альянса Анголы, общий предельный уровень добычи ОПЕК+ теперь составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки.
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мир, оаэ, добыча нефти, опек
МИР, ОАЭ, добыча нефти, ОПЕК
15:31 02.06.2024 (обновлено: 16:28 02.06.2024)
 
ОПЕК+ повысит целевой уровень нефтедобычи в ОАЭ

ОПЕК+ повысит целевой уровень нефтедобычи в ОАЭ на 300 баррелей в сутки

© Unsplash/Jakub PabisНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Jakub Pabis
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Министры ОПЕК предложили увеличить предельный уровень добычи в ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки до 3,519 миллиона баррелей в сутки, сообщается в в коммюнике по итогам заседания всех глав альянса.
При этом, с учетом увеличения квоты ОАЭ и ухода из альянса Анголы, общий предельный уровень добычи ОПЕК+ теперь составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки.
"Это повышение будет постепенным, начиная с января 2025 года и по сентябрь 2025 года", - добавляется в сообщении.
При этом, с учетом увеличения квоты ОАЭ и ухода из альянса Анголы, общий предельный уровень добычи ОПЕК+ теперь составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки.
 
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