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ОПЕК+ повысит целевой уровень нефтедобычи в ОАЭ

ОПЕК+ повысит целевой уровень нефтедобычи в ОАЭ - 02.06.2024, ПРАЙМ

ОПЕК+ повысит целевой уровень нефтедобычи в ОАЭ

Министры ОПЕК предложили увеличить предельный уровень добычи в ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки до 3,519 миллиона баррелей в сутки, сообщается в в коммюнике по | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T15:31+0300

2024-06-02T15:31+0300

2024-06-02T16:28+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Министры ОПЕК предложили увеличить предельный уровень добычи в ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки до 3,519 миллиона баррелей в сутки, сообщается в в коммюнике по итогам заседания всех глав альянса.При этом, с учетом увеличения квоты ОАЭ и ухода из альянса Анголы, общий предельный уровень добычи ОПЕК+ теперь составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки."Это повышение будет постепенным, начиная с января 2025 года и по сентябрь 2025 года", - добавляется в сообщении.При этом, с учетом увеличения квоты ОАЭ и ухода из альянса Анголы, общий предельный уровень добычи ОПЕК+ теперь составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки.

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