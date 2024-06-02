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Три сотрудника пострадали при пожаре на НПЗ в Ухте

Три сотрудника пострадали при пожаре на НПЗ в Ухте - 02.06.2024, ПРАЙМ

Три сотрудника пострадали при пожаре на НПЗ в Ухте

Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности по факту возгорания на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте в... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T16:03+0300

2024-06-02T16:03+0300

2024-06-02T16:04+0300

происшествия

россия

пожар

нпз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – ПРАЙМ. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности по факту возгорания на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте в республике Коми, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, сообщило региональное следственное управление. "По данным следствия, сегодня на нефтеперебатывающем объекте города Ухты при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего есть погибшие и пострадавшие", – говорится в сообщении. Как уточняется, по факту возгорания резервуара на НПЗ возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Количество погибших пока не уточняется. Ранее поступила информация, что в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте произошло возгорание, которое привело к крупному пожару. ГУМЧС по Коми информировало, что в результате пострадали три сотрудника.Глава республики Владимир Уйба, в свою очередь, отметил, что причиной пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте, по предварительным данным, стало несоблюдение правил техбезопасности По его словам, инцидент не связан с атакой беспилотников.

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россия, пожар, нпз