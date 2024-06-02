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Делегат в ОПЕК спрогнозировал, когда будут сняты сокращения добычи нефти - 02.06.2024, ПРАЙМ
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Делегат в ОПЕК спрогнозировал, когда будут сняты сокращения добычи нефти
Делегат в ОПЕК спрогнозировал, когда будут сняты сокращения добычи нефти - 02.06.2024, ПРАЙМ
Делегат в ОПЕК спрогнозировал, когда будут сняты сокращения добычи нефти
Мониторинговый комитет (JMMC) и ОПЕК+ одобрят продление сокращений всего альянса до конца 2024 года, при этом часть стран отдельно объявят о добровольных... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T14:07+0300
2024-06-02T14:07+0300
мир
опек
добыча нефти
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет (JMMC) и ОПЕК+ одобрят продление сокращений всего альянса до конца 2024 года, при этом часть стран отдельно объявят о добровольных сокращениях, поделился мнением с РИА Новости представитель одной из делегаций в ОПЕК. "Я считаю, что JMMC и ОПЕК+ одобрят продление сокращений всех ОПЕК+ до конца 2024 года, что будет подтверждено пресс-релизом. Затем будут страны, которые позже, выпустив собственные пресс-релизы, объявят о добровольном сокращении добычи. Это моя точка зрения", - сказал делегат. В воскресенье проходит серия заседаний ОПЕК+ в онлайн-формате. Конференция членов только организации ОПЕК уже завершилась. Далее состоятся мониторинговый комитет ОПЕК+ и встреча всех глав делегаций ОПЕК+. По итогам будет принято решение о дальнейших параметрах соглашения альянса. Несмотря на заявленный онлайн-формат заседаний, пятницу ряд СМИ сообщили со ссылкой на делегатов, что министры стран ОПЕК+, которые участвуют в добровольных сокращениях добычи, будут во время встреч альянса находиться в Саудовской Аравии. Как передают корреспонденты агентства Блумберг, для восьми делегаций в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде подготовлен конференц-зал с флагами Саудовской Аравии, России, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Омана, Казахстана и Алжира. ОПЕК+ в 2023 году сокращал добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизились еще примерно на 1 миллион баррелей в сутки без учета покинувшей в текущем году альянс Анголы. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, они действуют до конца 2024 года. Также, пока до конца июня, действуют дополнительные меры — Москва, Эр-Рияд и ряд других членов ОПЕК+ сокращают добровольно добычу суммарно еще на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
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мир, опек, добыча нефти
МИР, ОПЕК, добыча нефти
14:07 02.06.2024
 
Делегат в ОПЕК спрогнозировал, когда будут сняты сокращения добычи нефти

Делегат в ОПЕК: ОПЕК+ продлит текущие сокращения добычи до конца 2024 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет (JMMC) и ОПЕК+ одобрят продление сокращений всего альянса до конца 2024 года, при этом часть стран отдельно объявят о добровольных сокращениях, поделился мнением с РИА Новости представитель одной из делегаций в ОПЕК.
"Я считаю, что JMMC и ОПЕК+ одобрят продление сокращений всех ОПЕК+ до конца 2024 года, что будет подтверждено пресс-релизом. Затем будут страны, которые позже, выпустив собственные пресс-релизы, объявят о добровольном сокращении добычи. Это моя точка зрения", - сказал делегат.
В воскресенье проходит серия заседаний ОПЕК+ в онлайн-формате. Конференция членов только организации ОПЕК уже завершилась. Далее состоятся мониторинговый комитет ОПЕК+ и встреча всех глав делегаций ОПЕК+. По итогам будет принято решение о дальнейших параметрах соглашения альянса.
ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
ОПЕК+ планирует продлить ряд сокращений добычи нефти
30 мая, 21:15
Несмотря на заявленный онлайн-формат заседаний, пятницу ряд СМИ сообщили со ссылкой на делегатов, что министры стран ОПЕК+, которые участвуют в добровольных сокращениях добычи, будут во время встреч альянса находиться в Саудовской Аравии. Как передают корреспонденты агентства Блумберг, для восьми делегаций в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде подготовлен конференц-зал с флагами Саудовской Аравии, России, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Омана, Казахстана и Алжира.
ОПЕК+ в 2023 году сокращал добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизились еще примерно на 1 миллион баррелей в сутки без учета покинувшей в текущем году альянс Анголы. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, они действуют до конца 2024 года.
Также, пока до конца июня, действуют дополнительные меры — Москва, Эр-Рияд и ряд других членов ОПЕК+ сокращают добровольно добычу суммарно еще на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
 
МИРОПЕКдобыча нефти
 
 
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