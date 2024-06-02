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ОПЕК+ продлила действующие квоты по нефтедобыче - 02.06.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК+ продлила действующие квоты по нефтедобыче
ОПЕК+ продлила действующие квоты по нефтедобыче - 02.06.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ продлила действующие квоты по нефтедобыче
ОПЕК+ продлил действующие квоты до конца третьего квартала 2025 года, изменил их только для ОАЭ - с января по сентябрь 2025 года они увеличатся на 300 тысяч... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T15:29+0300
2024-06-02T16:30+0300
мир
опек
добыча нефти
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. ОПЕК+ продлил действующие квоты до конца третьего квартала 2025 года, изменил их только для ОАЭ - с января по сентябрь 2025 года они увеличатся на 300 тысяч баррелей в сутки до 3,519 миллиона баррелей в сутки, говорится в коммюнике по итогам заседания всех глав альянса."Продлить уровень общей добычи нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК... начиная с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года", - говорится в документе.В приложенной таблице не изменены установленные ранее на этот год квоты для всех стран, кроме ОАЭ.В коммюнике также отмечается, что ОПЕК+ продлил до конца ноября 2025 года период оценки добывающих мощностей на основе данных трех независимых источников для определения целевых уровней нефтепроизводства в 2026 году. Ранее он планировал провести эту оценку до конца июня 2024 года, чтобы использовать ее для целевых уровней 2025 года.Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ состоится 1 декабря.
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мир, опек, добыча нефти
МИР, ОПЕК, добыча нефти
15:29 02.06.2024 (обновлено: 16:30 02.06.2024)
 
ОПЕК+ продлила действующие квоты по нефтедобыче

Коммюнике: ОПЕК+ продлила действующие квоты до конца третьего квартала 2025 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. ОПЕК+ продлил действующие квоты до конца третьего квартала 2025 года, изменил их только для ОАЭ - с января по сентябрь 2025 года они увеличатся на 300 тысяч баррелей в сутки до 3,519 миллиона баррелей в сутки, говорится в коммюнике по итогам заседания всех глав альянса.
"Продлить уровень общей добычи нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК... начиная с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года", - говорится в документе.
В приложенной таблице не изменены установленные ранее на этот год квоты для всех стран, кроме ОАЭ.
В коммюнике также отмечается, что ОПЕК+ продлил до конца ноября 2025 года период оценки добывающих мощностей на основе данных трех независимых источников для определения целевых уровней нефтепроизводства в 2026 году. Ранее он планировал провести эту оценку до конца июня 2024 года, чтобы использовать ее для целевых уровней 2025 года.
Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ состоится 1 декабря.
 
МИРОПЕКдобыча нефти
 
 
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