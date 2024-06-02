https://1prime.ru/20240602/opek-848744205.html

Страны ОПЕК+ продлили ряд добровольных сокращений добычи до конца 2025 года

Страны ОПЕК+ продлили ряд добровольных сокращений добычи до конца 2025 года - 02.06.2024, ПРАЙМ

Страны ОПЕК+ продлили ряд добровольных сокращений добычи до конца 2025 года

Восемь стран ОПЕК+ продлили добровольные сокращения добычи нефти в 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года, следует из сообщения саудовского... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T17:26+0300

2024-06-02T17:26+0300

2024-06-02T17:26+0300

энергетика

опек

сделка опек+

https://cdnn.1prime.ru/img/83077/56/830775636_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_f129a4616ccb6e41e222237ba41a1b58.jpg

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ продлили добровольные сокращения добычи нефти в 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года, следует из сообщения саудовского государственного агентства новостей. На добровольное сокращение добычи согласились восемь стран ОПЕК: Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Казахстан и Оман."Собравшиеся страны решили продлить дополнительное добровольное сокращение добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, о котором было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2025 года, в дополнение к недавним решениям, принятым тридцать седьмой министерской встречей стран-членов ОПЕК и стран-участниц, не входящих в нее", — говорится в сообщении. Кроме того, страны-участницы согласились продлить до конца сентября дополнительные добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день, о которых было объявлено в ноябре 2023 года, отмечает агентство. Согласно таблице, с октября и до конца 2025 года страны будут постепенно отказываться от ряда добровольных сокращений.

https://1prime.ru/20240602/neftedobycha-848743203.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

опек, сделка опек+