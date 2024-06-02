https://1prime.ru/20240602/pentagon-848736901.html

Пентагон объявил закупит западные труды о военной стратегии России

Пентагон объявил закупит западные труды о военной стратегии России - 02.06.2024, ПРАЙМ

Пентагон объявил закупит западные труды о военной стратегии России

Минобороны США объявило тендер на закупку книг, написанных западными авторами и освещающих военную стратегию России, следует из сообщения на сайте... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T05:19+0300

2024-06-02T05:19+0300

2024-06-02T05:19+0300

пентагон

сша

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ВАШИНГТОН, 2 июн - ПРАЙМ. Минобороны США объявило тендер на закупку книг, написанных западными авторами и освещающих военную стратегию России, следует из сообщения на сайте государственных закупок Соединенных Штатов. Согласно материалам сайта, закупку предполагается осуществить в интересах ВВС США с целью обучения. Библиотеки планируется укомплектовать трудами лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана "Стратегия: основа российской военной стратегии", "Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав" Эндрю Моргана, а также книгой еще одного британского автора Самэуля Рамани, посвященной украинского конфликту, говорится в сообщении. Из условий тендера следует, что цена контракта для каждого из перечисленных изданий - 600 долларов, завершить исполнение необходимо к середине июня.Для обучения будущих военных летчиков также планируется осуществить закупки трудов о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях.

https://1prime.ru/20240601/nato-848729118.html

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пентагон, сша