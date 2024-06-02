Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пентагон объявил закупит западные труды о военной стратегии России - 02.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240602/pentagon-848736901.html
Пентагон объявил закупит западные труды о военной стратегии России
Пентагон объявил закупит западные труды о военной стратегии России - 02.06.2024, ПРАЙМ
Пентагон объявил закупит западные труды о военной стратегии России
Минобороны США объявило тендер на закупку книг, написанных западными авторами и освещающих военную стратегию России, следует из сообщения на сайте... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T05:19+0300
2024-06-02T05:19+0300
пентагон
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июн - ПРАЙМ. Минобороны США объявило тендер на закупку книг, написанных западными авторами и освещающих военную стратегию России, следует из сообщения на сайте государственных закупок Соединенных Штатов. Согласно материалам сайта, закупку предполагается осуществить в интересах ВВС США с целью обучения. Библиотеки планируется укомплектовать трудами лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана "Стратегия: основа российской военной стратегии", "Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав" Эндрю Моргана, а также книгой еще одного британского автора Самэуля Рамани, посвященной украинского конфликту, говорится в сообщении. Из условий тендера следует, что цена контракта для каждого из перечисленных изданий - 600 долларов, завершить исполнение необходимо к середине июня.Для обучения будущих военных летчиков также планируется осуществить закупки трудов о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях.
https://1prime.ru/20240601/nato-848729118.html
пентагон
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:0:5347:4010_1920x0_80_0_0_3afff91ac0f40fb2be12eb776a17c3d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пентагон, сша
Пентагон, США
05:19 02.06.2024
 
Пентагон объявил закупит западные труды о военной стратегии России

Пентагон объявил тендер на покупку западных трудов о военной стратегии России

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 июн - ПРАЙМ. Минобороны США объявило тендер на закупку книг, написанных западными авторами и освещающих военную стратегию России, следует из сообщения на сайте государственных закупок Соединенных Штатов.
Согласно материалам сайта, закупку предполагается осуществить в интересах ВВС США с целью обучения.
Библиотеки планируется укомплектовать трудами лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана "Стратегия: основа российской военной стратегии", "Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав" Эндрю Моргана, а также книгой еще одного британского автора Самэуля Рамани, посвященной украинского конфликту, говорится в сообщении.
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис
Вчера, 09:06
Из условий тендера следует, что цена контракта для каждого из перечисленных изданий - 600 долларов, завершить исполнение необходимо к середине июня.
Для обучения будущих военных летчиков также планируется осуществить закупки трудов о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях.
 
ПентагонСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала