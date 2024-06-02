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Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией - 02.06.2024, ПРАЙМ
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией со вторника, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк–Камыш. | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T22:11+0300
2024-06-02T22:11+0300
2024-06-02T22:11+0300
политика
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ВАРШАВА, 2 июн — ПРАЙМ. Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией со вторника, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк–Камыш. "С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы", — сказал министр. Он пояснил, что в буферной зоне вдоль границы будет действовать особый режим. В частности, нельзя будет приближаться к границе ближе чем на 200 метров. Косиняк-Камыш заявил, что восстановление буферной зоны необходимо для "обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников". После того как в 2021 году на границе с Белоруссией начался миграционный кризис, Польша уже создавала буферную зону на границе. Этот режим был отменён после парламентских выборов, которые прошли осенью прошлого года.
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польша, белоруссия, граница
Политика, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, граница
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией
Польша с 4 июня вернет буферную зону на границе с Белоруссией
ВАРШАВА, 2 июн — ПРАЙМ. Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией со вторника, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк–Камыш.
"С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы", — сказал министр.
Он пояснил, что в буферной зоне вдоль границы будет действовать особый режим. В частности, нельзя будет приближаться к границе ближе чем на 200 метров.
Косиняк-Камыш заявил, что восстановление буферной зоны необходимо для "обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников".
После того как в 2021 году на границе с Белоруссией начался миграционный кризис, Польша уже создавала буферную зону на границе. Этот режим был отменён после парламентских выборов, которые прошли осенью прошлого года.
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