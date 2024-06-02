Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией - 02.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240602/polsha-848746850.html
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией - 02.06.2024, ПРАЙМ
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией со вторника, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк–Камыш. | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T22:11+0300
2024-06-02T22:11+0300
политика
польша
белоруссия
граница
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 2 июн — ПРАЙМ. Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией со вторника, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк–Камыш. "С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы", — сказал министр. Он пояснил, что в буферной зоне вдоль границы будет действовать особый режим. В частности, нельзя будет приближаться к границе ближе чем на 200 метров. Косиняк-Камыш заявил, что восстановление буферной зоны необходимо для "обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников". После того как в 2021 году на границе с Белоруссией начался миграционный кризис, Польша уже создавала буферную зону на границе. Этот режим был отменён после парламентских выборов, которые прошли осенью прошлого года.
https://1prime.ru/20240601/zapad-848730142.html
польша
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, белоруссия, граница
Политика, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, граница
22:11 02.06.2024
 
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией

Польша с 4 июня вернет буферную зону на границе с Белоруссией

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 2 июн — ПРАЙМ. Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией со вторника, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк–Камыш.
"С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы", — сказал министр.
Он пояснил, что в буферной зоне вдоль границы будет действовать особый режим. В частности, нельзя будет приближаться к границе ближе чем на 200 метров.
Косиняк-Камыш заявил, что восстановление буферной зоны необходимо для "обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников".
После того как в 2021 году на границе с Белоруссией начался миграционный кризис, Польша уже создавала буферную зону на границе. Этот режим был отменён после парламентских выборов, которые прошли осенью прошлого года.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
В Польше рассказали, почему Запад решил не ставить точку над i на Украине
Вчера, 09:54
 
ПолитикаПОЛЬШАБЕЛОРУССИЯграница
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала