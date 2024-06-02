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Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов, заявил посол России
Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов, заявил посол России - 02.06.2024, ПРАЙМ
Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов, заявил посол России
Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов, РФ готовит кадры по их обслуживанию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T06:12+0300
2024-06-02T06:12+0300
2024-06-02T06:12+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов, РФ готовит кадры по их обслуживанию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков. "На данный момент Сенегал использует несколько вертолетов российского производства. Сенегальские миротворческие силы заинтересованы в нашей продукции, речь идет именно о вертолетах. Мы готовим кадры, которые обслуживали бы эти вертолеты", - сказал Кураков. Дипломат отметил, что у Дакара есть интерес и к российской технике. "В частности, жандармерия несколько лет назад закупила наши "Нивы", которыми довольна. Пока что сотрудничество не сильно развивается в этой области, но потенциал достаточно большой", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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Вооружения, СЕНЕГАЛ, РОССИЯ, вертолеты
Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов, заявил посол России
Посол России Кураков: Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов, РФ готовит кадры по их обслуживанию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков.
"На данный момент Сенегал использует несколько вертолетов российского производства. Сенегальские миротворческие силы заинтересованы в нашей продукции, речь идет именно о вертолетах. Мы готовим кадры, которые обслуживали бы эти вертолеты", - сказал Кураков.
Дипломат отметил, что у Дакара есть интерес и к российской технике. "В частности, жандармерия несколько лет назад закупила наши "Нивы", которыми довольна. Пока что сотрудничество не сильно развивается в этой области, но потенциал достаточно большой", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
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В Гане зафиксировали большой спрос на советскую технику