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Нет места Америке. Пушков указал на формирование иной экономической системы - 02.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Нет места Америке. Пушков указал на формирование иной экономической системы
Нет места Америке. Пушков указал на формирование иной экономической системы - 02.06.2024, ПРАЙМ
Нет места Америке. Пушков указал на формирование иной экономической системы
Давление США на другие страны приводит к формированию параллельной экономической системы, где нет места американцам, а они этого не желают замечать, отметил в... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T07:04+0300
2024-06-02T07:04+0300
экономика
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Давление США на другие страны приводит к формированию параллельной экономической системы, где нет места американцам, а они этого не желают замечать, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Он обратил внимание на "парадоксальные последствия американских санкций" — в виде создания параллельной мировой экономики с участием стран, "которым западный диктат уже поперек горла".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramС учетом того, что в параллельной экономике участвуют Китай, Россия и к ней тяготеют еще ряд стран из состава "большой двадцатки", то она становится важным фактором в общемировых процессах, подчеркнул сенатор.При этом в США об этом почти не думают, добавил он. "Там мышление ковбойское - заставить, принудить, а не выйдет - пристрелить. Но этот сценарий работает не всегда: он не сработал ни в Сирии, ни в Афганистане, он неприменим к России и Китаю, к Бразилии или ЮАР", — подчеркнул Пушков.Единственное, о чем думают в Вашингтоне, это о том, как нанести ущерб противнику — однако противник, ощущая ущерб, начинает создавать другую экономическую реальность, в которой нет места Америке, заметил сенатор."США в своей мегаломании этого не замечают. Точнее, стараются не замечать. Но от этого другая - внеамериканская реальность не перестает быть реальной и не перестает расширяться на все новые страны мира", — сделал вывод Пушков.Ранее газета The Wall Street Journal написала, что санкции США в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая стали причиной развития глобальной теневой экономики. В ответ на американские санкции государства сформировали блок с достаточно развитой экономикой, чтобы противостоять США в финансовой войне, отмечает издание.
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санкции против рф, сша
Экономика, санкции против РФ, США
07:04 02.06.2024
 
Нет места Америке. Пушков указал на формирование иной экономической системы

Пушков: США не хотят замечать, как сами создают экономику, где им нет места

© Unsplash/AXP PhotographyНью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Давление США на другие страны приводит к формированию параллельной экономической системы, где нет места американцам, а они этого не желают замечать, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он обратил внимание на "парадоксальные последствия американских санкций" — в виде создания параллельной мировой экономики с участием стран, "которым западный диктат уже поперек горла".
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С учетом того, что в параллельной экономике участвуют Китай, Россия и к ней тяготеют еще ряд стран из состава "большой двадцатки", то она становится важным фактором в общемировых процессах, подчеркнул сенатор.
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При этом в США об этом почти не думают, добавил он. "Там мышление ковбойское - заставить, принудить, а не выйдет - пристрелить. Но этот сценарий работает не всегда: он не сработал ни в Сирии, ни в Афганистане, он неприменим к России и Китаю, к Бразилии или ЮАР", — подчеркнул Пушков.
Единственное, о чем думают в Вашингтоне, это о том, как нанести ущерб противнику — однако противник, ощущая ущерб, начинает создавать другую экономическую реальность, в которой нет места Америке, заметил сенатор.
"США в своей мегаломании этого не замечают. Точнее, стараются не замечать. Но от этого другая - внеамериканская реальность не перестает быть реальной и не перестает расширяться на все новые страны мира", — сделал вывод Пушков.
Ранее газета The Wall Street Journal написала, что санкции США в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая стали причиной развития глобальной теневой экономики. В ответ на американские санкции государства сформировали блок с достаточно развитой экономикой, чтобы противостоять США в финансовой войне, отмечает издание.
 
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