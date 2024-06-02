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Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом

Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом - 02.06.2024, ПРАЙМ

Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом

Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом, такая возможность есть, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сенегале Дмитрий Кураков. | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T07:07+0300

2024-06-02T07:07+0300

2024-06-02T07:07+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом, такая возможность есть, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сенегале Дмитрий Кураков. "Проблема для наших туристов - отсутствие прямых рейсов и достаточно дорогие билеты... Мы рассчитываем, что в конечном итоге сюда смогут летать хотя бы чартеры, потому что такой опыт уже был с Гамбией. До ковида туда летали чартеры, это направление пользовалось популярностью. Я думаю, что возможности такие существуют, но речь о регулярных рейсах пока что вряд ли идет", - сказал Кураков. Дипломат отметил, что после налаживания туристического потока в Сенегал можно будет рассмотреть возможность строительства российскими предпринимателями отелей в Дакаре. "Как вариант, можно было бы первоначально предложить российским бизнесменам рассмотреть приобретение каких-то отелей в Сенегале или в соседней Гамбии", - добавил он. "Это направление увлечет тех людей, которые интересуются различными культурными направлениями, может быть, даже гастрономическими, или рыбалкой... Конечно, страна интересная, и я рекомендую сюда приезжать не только покупаться, но и пообщаться с ее жителями поближе, окунуться в их богатую культуру", - заключил Кураков. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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сенегал, россия, авиация