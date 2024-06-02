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СМИ: еще одна страна отказалась участвовать в саммите по Украине без России - 02.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ: еще одна страна отказалась участвовать в саммите по Украине без России
СМИ: еще одна страна отказалась участвовать в саммите по Украине без России - 02.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: еще одна страна отказалась участвовать в саммите по Украине без России
Саудовская Аравия приняла решение не участвовать в мирной конференции по Украинет из-за того, что на ней не будет представлена Россия, сообщило 2 июня немецкое... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T17:29+0300
2024-06-02T17:30+0300
россия
украина
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Саудовская Аравия приняла решение не участвовать в мирной конференции по Украинет из-за того, что на ней не будет представлена Россия, сообщило 2 июня немецкое информационное агентство DPA, ссылаясь на дипломатические источники в королевстве."Саудовская Аравия не намерена принимать участие в запланированном мирном саммите по Украине в Швейцарии", - пишет DPA. "Причина решения правительства в Эр-Рияде заключается в том, что Россия не примет участие в саммите, который пройдет 15-16 июня", - говорится в сообщении.Уточняется, что королевство пока не объявило о своем решении на официальном уровне.Швейцария проведет мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Женеве 15 и 16 июня. Саммит будет организован по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
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россия, украина
РОССИЯ, УКРАИНА
17:29 02.06.2024 (обновлено: 17:30 02.06.2024)
 
СМИ: еще одна страна отказалась участвовать в саммите по Украине без России

DPA: Саудовская Аравия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

© CC BY 2.0 / AmandaФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© CC BY 2.0 / Amanda
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Саудовская Аравия приняла решение не участвовать в мирной конференции по Украинет из-за того, что на ней не будет представлена Россия, сообщило 2 июня немецкое информационное агентство DPA, ссылаясь на дипломатические источники в королевстве.
"Саудовская Аравия не намерена принимать участие в запланированном мирном саммите по Украине в Швейцарии", - пишет DPA. "Причина решения правительства в Эр-Рияде заключается в том, что Россия не примет участие в саммите, который пройдет 15-16 июня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что королевство пока не объявило о своем решении на официальном уровне.
Швейцария проведет мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Женеве 15 и 16 июня. Саммит будет организован по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".
Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
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