https://1prime.ru/20240602/sammit-po-ukraine-848744651.html

СМИ: еще одна страна отказалась участвовать в саммите по Украине без России

СМИ: еще одна страна отказалась участвовать в саммите по Украине без России - 02.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: еще одна страна отказалась участвовать в саммите по Украине без России

Саудовская Аравия приняла решение не участвовать в мирной конференции по Украинет из-за того, что на ней не будет представлена Россия, сообщило 2 июня немецкое... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T17:29+0300

2024-06-02T17:29+0300

2024-06-02T17:30+0300

россия

украина

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Саудовская Аравия приняла решение не участвовать в мирной конференции по Украинет из-за того, что на ней не будет представлена Россия, сообщило 2 июня немецкое информационное агентство DPA, ссылаясь на дипломатические источники в королевстве."Саудовская Аравия не намерена принимать участие в запланированном мирном саммите по Украине в Швейцарии", - пишет DPA. "Причина решения правительства в Эр-Рияде заключается в том, что Россия не примет участие в саммите, который пройдет 15-16 июня", - говорится в сообщении.Уточняется, что королевство пока не объявило о своем решении на официальном уровне.Швейцария проведет мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Женеве 15 и 16 июня. Саммит будет организован по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.

https://1prime.ru/20240531/sammit-po-ukraine-848691360.html

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