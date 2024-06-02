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США обратились к бизнесу за помощью в санкциях против России
США обратились к бизнесу за помощью в санкциях против России - 02.06.2024, ПРАЙМ
США обратились к бизнесу за помощью в санкциях против России
США призвали частный бизнес оказать помощь в санкциях против РФ, а именно заняться отслеживанием обхода ограничений, заявил Financial Times замминистра финансов | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T20:56+0300
2024-06-02T20:56+0300
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. США призвали частный бизнес оказать помощь в санкциях против РФ, а именно заняться отслеживанием обхода ограничений, заявил Financial Times замминистра финансов США Уолли Адейемо.Он отметил, что ограничения в отношении России будут эффективны только в случае соблюдениях их и бизнесом, назвав этот процесс "насыпанием песка в шестеренки" российской экономики.Он пояснил, что производители из западных стран должны внимательно следить за своими цепочками поставок и не допускать, чтобы детали их производства попадали в российское вооружение."Главные вопросы для РФ сейчас связаны с централизованным военным планированием, закупками и производством. Именно поэтому Путин поручил своему новому министру обороны "открыть Министерство обороны для инноваций", — заключил Адеймо.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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украина, сша, россия
Экономика, УКРАИНА, США, РОССИЯ
США обратились к бизнесу за помощью в санкциях против России
Замглавы Минфина США Адеймо: необходима помощь бизнеса в санкциях против России
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ.
США призвали частный бизнес оказать помощь в санкциях против РФ, а именно заняться отслеживанием обхода ограничений, заявил Financial Times
замминистра финансов США Уолли Адейемо.
Он отметил, что ограничения в отношении России будут эффективны только в случае соблюдениях их и бизнесом, назвав этот процесс "насыпанием песка в шестеренки" российской экономики.
Он пояснил, что производители из западных стран должны внимательно следить за своими цепочками поставок и не допускать, чтобы детали их производства попадали в российское вооружение.
"Главные вопросы для РФ сейчас связаны с централизованным военным планированием, закупками и производством. Именно поэтому Путин поручил своему новому министру обороны "открыть Министерство обороны для инноваций", — заключил Адеймо.
"Кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением.
В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.