Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США обратились к бизнесу за помощью в санкциях против России - 02.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240602/sanktsii-848746523.html
США обратились к бизнесу за помощью в санкциях против России
США обратились к бизнесу за помощью в санкциях против России - 02.06.2024, ПРАЙМ
США обратились к бизнесу за помощью в санкциях против России
США призвали частный бизнес оказать помощь в санкциях против РФ, а именно заняться отслеживанием обхода ограничений, заявил Financial Times замминистра финансов | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T20:56+0300
2024-06-02T20:56+0300
экономика
украина
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. США призвали частный бизнес оказать помощь в санкциях против РФ, а именно заняться отслеживанием обхода ограничений, заявил Financial Times замминистра финансов США Уолли Адейемо.Он отметил, что ограничения в отношении России будут эффективны только в случае соблюдениях их и бизнесом, назвав этот процесс "насыпанием песка в шестеренки" российской экономики.Он пояснил, что производители из западных стран должны внимательно следить за своими цепочками поставок и не допускать, чтобы детали их производства попадали в российское вооружение."Главные вопросы для РФ сейчас связаны с централизованным военным планированием, закупками и производством. Именно поэтому Путин поручил своему новому министру обороны "открыть Министерство обороны для инноваций", — заключил Адеймо.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20240602/ukraina-848746387.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, россия
Экономика, УКРАИНА, США, РОССИЯ
20:56 02.06.2024
 
США обратились к бизнесу за помощью в санкциях против России

Замглавы Минфина США Адеймо: необходима помощь бизнеса в санкциях против России

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. США призвали частный бизнес оказать помощь в санкциях против РФ, а именно заняться отслеживанием обхода ограничений, заявил Financial Times замминистра финансов США Уолли Адейемо.
Он отметил, что ограничения в отношении России будут эффективны только в случае соблюдениях их и бизнесом, назвав этот процесс "насыпанием песка в шестеренки" российской экономики.
Он пояснил, что производители из западных стран должны внимательно следить за своими цепочками поставок и не допускать, чтобы детали их производства попадали в российское вооружение.
"Главные вопросы для РФ сейчас связаны с централизованным военным планированием, закупками и производством. Именно поэтому Путин поручил своему новому министру обороны "открыть Министерство обороны для инноваций", — заключил Адеймо.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
"Кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США
20:26
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением.
В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ЭкономикаУКРАИНАСШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала