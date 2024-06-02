https://1prime.ru/20240602/shveytsariya-848741145.html
В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине
В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине - 02.06.2024, ПРАЙМ
В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине
Всем странам нужно бойкотировать летнюю конференцию по Украине в Швейцарии, потому что она представляет собой "разрушительную пропагандисткую операцию", считает | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T12:07+0300
2024-06-02T12:07+0300
2024-06-02T12:07+0300
россия
владимир зеленский
украина
швейцария
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/60/842296008_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_3418e27b44acb3cbe40e2eb3b2954769.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – ПРАЙМ. Всем странам нужно бойкотировать летнюю конференцию по Украине в Швейцарии, потому что она представляет собой "разрушительную пропагандисткую операцию", считает постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов"Крымчане искренне надеются, что страны, выступающие против агрессивного мирового доминирования Запада, не станут участвовать в разрушительной пропагандистской операции в Швейцарии и осудят её проведение без участия России", - заявил он агентству РИА Новости.Кроме того, постпред назвал грядующий саммит "фейковым мероприятием", целью котого является проигнорировать интересы безопасности в России Постпред назвал предстоящую конференцию "фейковым мероприятием", нацеленным против интересов безопасности России и на эскалацию украинского конфликта. По его словам, эта конференция будет носить как антироссийский, так и антиукраинский характер.Швейцария проведет мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Женеве 15 и 16 июня. Саммит будет организован по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
https://1prime.ru/20240602/zelenskiy--848740487.html
украина
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/60/842296008_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_8b232203c6c79ff003585ea744cbc8a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир зеленский, украина, швейцария
РОССИЯ, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ
В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине
Мурадов призвал бойкотировать пропагандистскую конференцию по Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – ПРАЙМ. Всем странам нужно бойкотировать летнюю конференцию по Украине в Швейцарии, потому что она представляет собой "разрушительную пропагандисткую операцию", считает постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов
"Крымчане искренне надеются, что страны, выступающие против агрессивного мирового доминирования Запада, не станут участвовать в разрушительной пропагандистской операции в Швейцарии и осудят её проведение без участия России", - заявил он агентству РИА Новости.
Кроме того, постпред назвал грядующий саммит "фейковым мероприятием", целью котого является проигнорировать интересы безопасности в России
Зеленский пожаловался на попытки "сорвать" саммит в Швейцарии
Постпред назвал предстоящую конференцию "фейковым мероприятием", нацеленным против интересов безопасности России и на эскалацию украинского конфликта. По его словам, эта конференция будет носить как антироссийский, так и антиукраинский характер.
Швейцария проведет мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Женеве 15 и 16 июня. Саммит будет организован по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".
Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.