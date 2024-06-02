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В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине - 02.06.2024, ПРАЙМ
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В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине
В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине - 02.06.2024, ПРАЙМ
В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине
Всем странам нужно бойкотировать летнюю конференцию по Украине в Швейцарии, потому что она представляет собой "разрушительную пропагандисткую операцию", считает | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T12:07+0300
2024-06-02T12:07+0300
россия
владимир зеленский
украина
швейцария
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – ПРАЙМ. Всем странам нужно бойкотировать летнюю конференцию по Украине в Швейцарии, потому что она представляет собой "разрушительную пропагандисткую операцию", считает постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов"Крымчане искренне надеются, что страны, выступающие против агрессивного мирового доминирования Запада, не станут участвовать в разрушительной пропагандистской операции в Швейцарии и осудят её проведение без участия России", - заявил он агентству РИА Новости.Кроме того, постпред назвал грядующий саммит "фейковым мероприятием", целью котого является проигнорировать интересы безопасности в России Постпред назвал предстоящую конференцию "фейковым мероприятием", нацеленным против интересов безопасности России и на эскалацию украинского конфликта. По его словам, эта конференция будет носить как антироссийский, так и антиукраинский характер.Швейцария проведет мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Женеве 15 и 16 июня. Саммит будет организован по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
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россия, владимир зеленский, украина, швейцария
РОССИЯ, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ
12:07 02.06.2024
 
В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине

Мурадов призвал бойкотировать пропагандистскую конференцию по Украине

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНабережная имени Ленина в Ялте, Крым
Набережная имени Ленина в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – ПРАЙМ. Всем странам нужно бойкотировать летнюю конференцию по Украине в Швейцарии, потому что она представляет собой "разрушительную пропагандисткую операцию", считает постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов
"Крымчане искренне надеются, что страны, выступающие против агрессивного мирового доминирования Запада, не станут участвовать в разрушительной пропагандистской операции в Швейцарии и осудят её проведение без участия России", - заявил он агентству РИА Новости.
Кроме того, постпред назвал грядующий саммит "фейковым мероприятием", целью котого является проигнорировать интересы безопасности в России
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Постпред назвал предстоящую конференцию "фейковым мероприятием", нацеленным против интересов безопасности России и на эскалацию украинского конфликта. По его словам, эта конференция будет носить как антироссийский, так и антиукраинский характер.
Швейцария проведет мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Женеве 15 и 16 июня. Саммит будет организован по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".
Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
 
РОССИЯВладимир ЗеленскийУКРАИНАШВЕЙЦАРИЯ
 
 
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