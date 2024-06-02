https://1prime.ru/20240602/shveytsariya-848741145.html

В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине

В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине - 02.06.2024, ПРАЙМ

В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине

Всем странам нужно бойкотировать летнюю конференцию по Украине в Швейцарии, потому что она представляет собой "разрушительную пропагандисткую операцию", считает | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T12:07+0300

2024-06-02T12:07+0300

2024-06-02T12:07+0300

россия

владимир зеленский

украина

швейцария

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – ПРАЙМ. Всем странам нужно бойкотировать летнюю конференцию по Украине в Швейцарии, потому что она представляет собой "разрушительную пропагандисткую операцию", считает постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов"Крымчане искренне надеются, что страны, выступающие против агрессивного мирового доминирования Запада, не станут участвовать в разрушительной пропагандистской операции в Швейцарии и осудят её проведение без участия России", - заявил он агентству РИА Новости.Кроме того, постпред назвал грядующий саммит "фейковым мероприятием", целью котого является проигнорировать интересы безопасности в России Постпред назвал предстоящую конференцию "фейковым мероприятием", нацеленным против интересов безопасности России и на эскалацию украинского конфликта. По его словам, эта конференция будет носить как антироссийский, так и антиукраинский характер.Швейцария проведет мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Женеве 15 и 16 июня. Саммит будет организован по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.

https://1prime.ru/20240602/zelenskiy--848740487.html

украина

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россия, владимир зеленский, украина, швейцария