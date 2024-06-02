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Силуанов: при введении прогрессивного НДФЛ от налогов уходить не станут
Силуанов: при введении прогрессивного НДФЛ от налогов уходить не станут - 02.06.2024, ПРАЙМ
Силуанов: при введении прогрессивного НДФЛ от налогов уходить не станут
Люди не станут нарушать закон, чтобы уйти от уплаты налогов при введении прогрессивного НДФЛ, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии,... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T12:01+0300
2024-06-02T12:01+0300
2024-06-02T12:44+0300
налоги
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антон силуанов
прогрессивная шкала ндфл
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Люди не станут нарушать закон, чтобы уйти от уплаты налогов при введении прогрессивного НДФЛ, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. "Мы вначале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений - то, чтобы наша налоговая система была конкурентоспособной. И то, что ради этих изменений люди будут нарушать закон... мне кажется, что вряд ли", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос. Минфин ранее предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых расширенная прогрессия налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. По расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны. Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов. Градация НДФЛ была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявлял ранее Силуанов.
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минфин рф, антон силуанов, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, Минфин РФ, Антон Силуанов, прогрессивная шкала НДФЛ
Силуанов: при введении прогрессивного НДФЛ от налогов уходить не станут
Силуанов считает, что россияне не будут уходить от уплаты прогрессивного налога
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Люди не станут нарушать закон, чтобы уйти от уплаты налогов при введении прогрессивного НДФЛ, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Мы вначале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений - то, чтобы наша налоговая система была конкурентоспособной. И то, что ради этих изменений люди будут нарушать закон... мне кажется, что вряд ли", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос.
Минфин ранее предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых расширенная прогрессия налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.
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По расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны.
Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов. Градация НДФЛ была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявлял ранее Силуанов.