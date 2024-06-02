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"Хватит неядерного". В США испугались ответа России на решение Запада
"Хватит неядерного". В США испугались ответа России на решение Запада - 02.06.2024, ПРАЙМ
"Хватит неядерного". В США испугались ответа России на решение Запада
Если Запад будет пытаться спровоцировать эскалацию на Украине, Россия может дать эффективный неядерный ответ, для которого у нее достаточно арсеналов. Об этом... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T11:12+0300
2024-06-02T11:12+0300
2024-06-02T11:12+0300
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Если Запад будет пытаться спровоцировать эскалацию на Украине, Россия может дать эффективный неядерный ответ, для которого у нее достаточно арсеналов. Об этом рассказала обозреватель издания Foreign Policy, старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд."У России хватает вариантов для ассиметричного ответа <...> без применения ядерного оружия. Этим ли путем хочет пойти Запад (эскалируя конфликт на Украине. — Прим. ред.)?" — сообщил она.Тем не менее, аналитик упомянула, что западные страны все равно желают уравнять силы России и Украины, для чего и направляют Киеву огромные пакеты военной помощи. По ее словам, такого рода меры лишь демонстрируют глупость западных политиков.Эшфорд уточнила, что военные амбиции Вашингтона слишком высоки, он "слепо идет на эскалацию, потому что боится спуститься на землю в своих целях".31 мая украинские власти получили от американских послание касательно возможности использования поставляемого США вооружения для ударов по территории России. Об этом рассказал Владимир Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей.
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РОССИЯ, УКРАИНА, США, Спецоперация на Украине
"Хватит неядерного". В США испугались ответа России на решение Запада
FP: Россия способна эффективно ответить на эскалацию на Украине неядерным путем
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ.
Если Запад будет пытаться спровоцировать эскалацию на Украине, Россия может дать эффективный неядерный ответ, для которого у нее достаточно арсеналов. Об этом рассказала обозреватель издания Foreign Policy
, старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд.
"У России хватает вариантов для ассиметричного ответа <...> без применения ядерного оружия. Этим ли путем хочет пойти Запад (эскалируя конфликт на Украине. — Прим. ред.)?" — сообщил она.
Тем не менее, аналитик упомянула, что западные страны все равно желают уравнять силы России и Украины, для чего и направляют Киеву огромные пакеты военной помощи. По ее словам, такого рода меры лишь демонстрируют глупость западных политиков.
Эшфорд уточнила, что военные амбиции Вашингтона слишком высоки, он "слепо идет на эскалацию, потому что боится спуститься на землю в своих целях".
31 мая украинские власти получили от американских послание касательно возможности использования поставляемого США вооружения для ударов по территории России. Об этом рассказал Владимир Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей.
Экс-аналитик Пентагона раскритиковала решение Байдена по Украине