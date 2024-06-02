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Трамп заявил об угрозе "перелома" в обществе из-за суда против него
Трамп заявил об угрозе "перелома" в обществе из-за суда против него - 02.06.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил об угрозе "перелома" в обществе из-за суда против него
Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп в воскресенье указал на угрозу социального напряжения и "переломного момента" в... | 02.06.2024, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 2 июн — ПРАЙМ. Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп в воскресенье указал на угрозу социального напряжения и "переломного момента" в обществе из-за суда над ним. "Я не уверен, что общество это выдержит. Думаю, что обществу будет тяжело", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, комментируя суд против него. Бывший американский лидер также добавил, что определенный момент может оказаться "переломным" для американцев. Жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа в деле о фальсификации деловой документации. Это не лишает его права участвовать в президентских выборах. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. Национальный съезд республиканцев, где выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, запланирован на середину июля.Трампу предъявили 34 обвинения в мошенничестве с деловой документацией из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс. Максимально возможное наказание — 136 лет лишения свободы. Бывшей президент считает, что ему предъявлено обвинение только в связи с намерением баллотироваться на пост президента в 2024 году.
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дональд трамп, сша, выборы в сша
Политика, Дональд Трамп, США, выборы в США
Трамп заявил об угрозе "перелома" в обществе из-за суда против него
Трамп видит угрозу социального напряжения и "перелома" в обществе из-за суда против него
ВАШИНГТОН, 2 июн — ПРАЙМ. Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп в воскресенье указал на угрозу социального напряжения и "переломного момента" в обществе из-за суда над ним.
"Я не уверен, что общество это выдержит. Думаю, что обществу будет тяжело", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, комментируя суд против него.
Бывший американский лидер также добавил, что определенный момент может оказаться "переломным" для американцев.
Жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа в деле о фальсификации деловой документации. Это не лишает его права участвовать в президентских выборах. Приговор по делу будет оглашен 11 июля.
Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. Национальный съезд республиканцев, где выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, запланирован на середину июля.
Трампу предъявили 34 обвинения в мошенничестве с деловой документацией из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс. Максимально возможное наказание — 136 лет лишения свободы. Бывшей президент считает, что ему предъявлено обвинение только в связи с намерением баллотироваться на пост президента в 2024 году.
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