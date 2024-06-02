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Уйдет от нас. В Штатах предупредили о появлении нового союзника у России - 02.06.2024, ПРАЙМ
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Уйдет от нас. В Штатах предупредили о появлении нового союзника у России
Уйдет от нас. В Штатах предупредили о появлении нового союзника у России - 02.06.2024, ПРАЙМ
Уйдет от нас. В Штатах предупредили о появлении нового союзника у России
Германия в своей политике движется в сторону России, одновременно с этим в ближайшие месяцы может произойти "разрыв" в отношениях ФРГ и США, считает... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T08:47+0300
2024-06-02T08:47+0300
россия
сша
запад
европа
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Германия в своей политике движется в сторону России, одновременно с этим в ближайшие месяцы может произойти "разрыв" в отношениях ФРГ и США, считает экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. "Германия движется дюйм за дюймом в сторону России - интеллектуально, ментально и стратегически. В последующие месяцы мы увидим окончательный разрыв между США и Берлином", - написал Макгрегор в соцсети Х. По его словам, это "единственный способ", с помощью которого Германия может восстановиться экономически.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, сша, запад, европа
РОССИЯ, США, ЗАПАД, ЕВРОПА
08:47 02.06.2024
 
Уйдет от нас. В Штатах предупредили о появлении нового союзника у России

Макгрегор: Германия будет становиться все ближе к России

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Германия в своей политике движется в сторону России, одновременно с этим в ближайшие месяцы может произойти "разрыв" в отношениях ФРГ и США, считает экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Германия движется дюйм за дюймом в сторону России - интеллектуально, ментально и стратегически. В последующие месяцы мы увидим окончательный разрыв между США и Берлином", - написал Макгрегор в соцсети Х.
По его словам, это "единственный способ", с помощью которого Германия может восстановиться экономически.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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