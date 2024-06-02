https://1prime.ru/20240602/ukraina-848739961.html

В США раскрыли неожиданный план Байдена по Украине

В США раскрыли неожиданный план Байдена по Украине - 02.06.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли неожиданный план Байдена по Украине

Администрация Байдена просто хочет сохранить ситуацию такой, какая она есть, до следующих выборов, когда либо Украина станет проблемой Трампа, либо они снова... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T10:41+0300

2024-06-02T10:41+0300

2024-06-02T10:41+0300

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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена намерена заморозить украинский конфликт. Об этом сообщает издание The American Conservative."Администрация Байдена просто хочет сохранить ситуацию такой, какая она есть, до следующих выборов, когда либо Украина станет проблемой Трампа, либо они снова задумаются о возможности мирного урегулирования", — рассказал газете директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен.Кроме того, как сообщается в материале издания, все это вынуждает Штаты предотвращать распад Украины, при этом стараясь не спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта до такой степени, чтобы Россия могла резко отреагировать.В этой связи эксперт указал, что Украина становится слабее, в то время как давление России на нее усиливается. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что страны НАТО намеренно выходят на новый виток напряженности, в то же время склоняя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://1prime.ru/20240601/nato-848734684.html

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россия, украина, сша, нато