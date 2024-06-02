https://1prime.ru/20240602/ukraina-848742053.html

В Раде заявили о скрытой мобилизации сотрудников Госслужбы по ЧС

В Раде заявили о скрытой мобилизации сотрудников Госслужбы по ЧС - 02.06.2024, ПРАЙМ

В Раде заявили о скрытой мобилизации сотрудников Госслужбы по ЧС

МВД Украины ведет скрытую мобилизацию сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), их принудительно заставляют писать рапорты на перевод в нацполицию | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T14:21+0300

2024-06-02T14:21+0300

2024-06-02T14:21+0300

украина

мобилизация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. МВД Украины ведет скрытую мобилизацию сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), их принудительно заставляют писать рапорты на перевод в нацполицию (НПУ) или на увольнение и отправляют на фронт, заявил в воскресенье депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Гончаренко накануне сообщал, что власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС. "К сожалению, даже бронирование 100% личного состава ГСЧС Украины не поможет, так как МВД ведет скрытую мобилизацию пожарных спасателей: чтобы избежать общественного осуждения и огласки, работников ГСЧС принудительно заставляют писать рапорты либо на перевод в НПУ, либо на увольнение. Тем самым на официальном задокументированном уровне должно сложиться впечатление, что спасатели по собственной инициативе увольняются из ГСЧС и переходят в НПУ, и их никто не мобилизует, это их добровольное желание", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале, отметив, что данную информацию ему предоставили жители страны. По словам депутата, руководители таким образом просто снимают с себя ответственность, утверждая, что этих людей не мобилизуют, а в боевые подразделения они якобы идут по собственной инициативе. По факту же, как пишет Гончаренко, списки на перевод составляются даже без согласия спасателей, которых просто ставят перед фактом. При этом никаких условий перевода, службы, расторжения контрактов и дальнейших последствий никто не объявляет. "На местах просто выполняется указание сверху выполнить план набора, потому что каждый руководитель держится за свою должность… Им безразлично, что развалится система, главное - остаться у кормушки. У нас, как всегда, личный состав - это не люди, а цифры, люди - это только руководители", - подытожил Гончаренко. Ранее 7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

https://1prime.ru/20240530/mobilizatsiya-848675841.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, мобилизация на украине