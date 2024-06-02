https://1prime.ru/20240602/ukraina-848742309.html

В США рассказали о массовом переходе солдат ВСУ на сторону России

В США рассказали о массовом переходе солдат ВСУ на сторону России - 02.06.2024, ПРАЙМ

В США рассказали о массовом переходе солдат ВСУ на сторону России

Украинские солдаты массово дезертируют и переходят на сторону России из-за методов мобилизации Киева, заявил американский политолог Доктороу в эфире... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T14:40+0300

2024-06-02T14:40+0300

2024-06-02T14:40+0300

спецоперация на украине

украина

мобилизация

насильственная мобилизация на украине

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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Украинские солдаты массово дезертируют и переходят на сторону России из-за методов мобилизации Киева, заявил американский политолог Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Тех, кто сейчас дезертирует, вынуждали идти служить: их хватали на улицах вопреки протестам и против их воли отправляли в армию. Поэтому вполне логично, что, получая от российских войск сигнал "идите к нам", они так и делают", — сказал он.Он отметил, что боевому духу ВСУ не способствуют высокие потери личного состава, которые составляют порядка 1,7 тысяч человек в сутки. Телеканал NBC сообщил, что даже при наличии помощи Запада судьба Киева в конфликте будет зависеть от того, сколько мужчин будет мобилизовано в ВСУ. СМИ также пообщалось с украинцами, которые избегают мобилизации.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.

https://1prime.ru/20240602/ukraina-848741777.html

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украина, мобилизация, насильственная мобилизация на украине