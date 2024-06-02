Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"У Зеленского паника". На Западе рассказали, что случилось в Киеве - 02.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240602/ukraina-848742743.html
"У Зеленского паника". На Западе рассказали, что случилось в Киеве
"У Зеленского паника". На Западе рассказали, что случилось в Киеве - 02.06.2024, ПРАЙМ
"У Зеленского паника". На Западе рассказали, что случилось в Киеве
На Украине и в Европе начала нарастать паника насчет возможностей российских Вооруженных сил, которым удалось освободить Авдеевку, рассказал в своем блоге на... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T15:24+0300
2024-06-02T15:25+0300
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6f190d2c9387bc7dad4d59d3d9ae4b32.jpg
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. На Украине и в Европе начала нарастать паника насчет возможностей российских Вооруженных сил, которым удалось освободить Авдеевку, рассказал в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис."С момента падения Авдеевки в Киеве и западных столицах наблюдается нарастающая паника. В частности, у Зеленского и его окружения эта паника сейчас достигла уровня откровенной истерии", — заявил военный аналитик.Меркурис также добавил, что на текущий момент все страны Запада в большей или меньшей степени охвачены страхом из-за возросших возможностей Москвы. По его словам, они питали надежды, что Россия будет ослаблена, что ее ждет распад и смена режима, но ошиблись.Эксперт подчеркнул, что волнения украинского лидера Владимира Зеленского на фоне неудач ВСУ "заразило" и Запад, кому-то оно внушает им страх, а кого-то — злит.В России не раз заявляли, что страна способна справиться с давлением, которое оказывают на нее западные государства. В Москве отмечали, что им не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20240602/krazha-848740076.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_35:0:2703:2001_1920x0_80_0_0_9c218c5a30560f588506a6a4eafeeb12.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина
РОССИЯ, УКРАИНА
15:24 02.06.2024 (обновлено: 15:25 02.06.2024)
 
"У Зеленского паника". На Западе рассказали, что случилось в Киеве

Меркурис: Зеленский в панике, а Запад напуган после падения Авдеевки

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. На Украине и в Европе начала нарастать паника насчет возможностей российских Вооруженных сил, которым удалось освободить Авдеевку, рассказал в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.
"С момента падения Авдеевки в Киеве и западных столицах наблюдается нарастающая паника. В частности, у Зеленского и его окружения эта паника сейчас достигла уровня откровенной истерии", — заявил военный аналитик.
Меркурис также добавил, что на текущий момент все страны Запада в большей или меньшей степени охвачены страхом из-за возросших возможностей Москвы. По его словам, они питали надежды, что Россия будет ослаблена, что ее ждет распад и смена режима, но ошиблись.
Эксперт подчеркнул, что волнения украинского лидера Владимира Зеленского на фоне неудач ВСУ "заразило" и Запад, кому-то оно внушает им страх, а кого-то — злит.
В России не раз заявляли, что страна способна справиться с давлением, которое оказывают на нее западные государства. В Москве отмечали, что им не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
До Киева не дойдут. В мире скептически отнеслись к краже российских средств
10:50
 
РОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала