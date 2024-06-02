https://1prime.ru/20240602/ukraina-848742743.html

"У Зеленского паника". На Западе рассказали, что случилось в Киеве

"У Зеленского паника". На Западе рассказали, что случилось в Киеве - 02.06.2024, ПРАЙМ

"У Зеленского паника". На Западе рассказали, что случилось в Киеве

На Украине и в Европе начала нарастать паника насчет возможностей российских Вооруженных сил, которым удалось освободить Авдеевку, рассказал в своем блоге на... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T15:24+0300

2024-06-02T15:24+0300

2024-06-02T15:25+0300

россия

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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. На Украине и в Европе начала нарастать паника насчет возможностей российских Вооруженных сил, которым удалось освободить Авдеевку, рассказал в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис."С момента падения Авдеевки в Киеве и западных столицах наблюдается нарастающая паника. В частности, у Зеленского и его окружения эта паника сейчас достигла уровня откровенной истерии", — заявил военный аналитик.Меркурис также добавил, что на текущий момент все страны Запада в большей или меньшей степени охвачены страхом из-за возросших возможностей Москвы. По его словам, они питали надежды, что Россия будет ослаблена, что ее ждет распад и смена режима, но ошиблись.Эксперт подчеркнул, что волнения украинского лидера Владимира Зеленского на фоне неудач ВСУ "заразило" и Запад, кому-то оно внушает им страх, а кого-то — злит.В России не раз заявляли, что страна способна справиться с давлением, которое оказывают на нее западные государства. В Москве отмечали, что им не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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