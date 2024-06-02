Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: первый греческий инструктор по F-16 уже находится в Киеве - 02.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240602/ukraina-848742964.html
СМИ: первый греческий инструктор по F-16 уже находится в Киеве
СМИ: первый греческий инструктор по F-16 уже находится в Киеве - 02.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: первый греческий инструктор по F-16 уже находится в Киеве
Первый офицер военно-воздушных сил Греции прибыл в Киев в качестве инструктора украинцев по использованию истребителей F-16, сообщил информационный портал... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T15:47+0300
2024-06-02T15:47+0300
спецоперация на украине
украина
греция
f-16
сво
истребители
https://cdnn.1prime.ru/img/82530/55/825305540_0:0:3503:1970_1920x0_80_0_0_df2b88c3ad8ae9c24a11f22d8a970a40.jpg
АФИНЫ, 2 июн — ПРАЙМ. Первый офицер военно-воздушных сил Греции прибыл в Киев в качестве инструктора украинцев по использованию истребителей F-16, сообщил информационный портал defence-point.gr. "Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырех десятилетий и в связи с постоянной турецкой агрессией, ВВС Греции накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя, особенно в ближнем воздушном бою", — говорится в публикации. Изначально в коалицию вошли 11 стран НАТО: Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Нидерланды, после присоединилась и Греция. Коалиция включала в себя создание в Румынии европейского центра подготовки истребителей F-16, получившего название European F-16 Training Center (EFTC). Центр начал работать 13 ноября 2023 года, его создание было профинансировано всеми участниками коалиции. Румыния предоставила объекты инфраструктуры, Нидерланды — истребители F-16 (первоначально 12, затем 18) для обучения, а Lockheed Martin — инструкторов через своих субподрядчиков, пишет издание. Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://1prime.ru/20240602/ukraina-848741777.html
украина
греция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82530/55/825305540_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_c92fe9a04422cfc04018978ebddf2e1c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, греция, f-16, сво, истребители
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГРЕЦИЯ, F-16, СВО, истребители
15:47 02.06.2024
 
СМИ: первый греческий инструктор по F-16 уже находится в Киеве

DP: первый греческий инструктор по F-16 уже находится в Киеве

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМеждународная авиационно-космическая выставка "Dubai Airshow-2015". День третий
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow-2015. День третий - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АФИНЫ, 2 июн — ПРАЙМ. Первый офицер военно-воздушных сил Греции прибыл в Киев в качестве инструктора украинцев по использованию истребителей F-16, сообщил информационный портал defence-point.gr.
"Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырех десятилетий и в связи с постоянной турецкой агрессией, ВВС Греции накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя, особенно в ближнем воздушном бою", — говорится в публикации.
Изначально в коалицию вошли 11 стран НАТО: Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Нидерланды, после присоединилась и Греция.
Коалиция включала в себя создание в Румынии европейского центра подготовки истребителей F-16, получившего название European F-16 Training Center (EFTC). Центр начал работать 13 ноября 2023 года, его создание было профинансировано всеми участниками коалиции.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
В США забили тревогу после решения Байдена по Украине
14:04
Румыния предоставила объекты инфраструктуры, Нидерланды — истребители F-16 (первоначально 12, затем 18) для обучения, а Lockheed Martin — инструкторов через своих субподрядчиков, пишет издание.
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАГРЕЦИЯF-16СВОистребители
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала