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СМИ: первый греческий инструктор по F-16 уже находится в Киеве
СМИ: первый греческий инструктор по F-16 уже находится в Киеве - 02.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: первый греческий инструктор по F-16 уже находится в Киеве
Первый офицер военно-воздушных сил Греции прибыл в Киев в качестве инструктора украинцев по использованию истребителей F-16, сообщил информационный портал... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T15:47+0300
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АФИНЫ, 2 июн — ПРАЙМ. Первый офицер военно-воздушных сил Греции прибыл в Киев в качестве инструктора украинцев по использованию истребителей F-16, сообщил информационный портал defence-point.gr. "Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырех десятилетий и в связи с постоянной турецкой агрессией, ВВС Греции накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя, особенно в ближнем воздушном бою", — говорится в публикации. Изначально в коалицию вошли 11 стран НАТО: Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Нидерланды, после присоединилась и Греция. Коалиция включала в себя создание в Румынии европейского центра подготовки истребителей F-16, получившего название European F-16 Training Center (EFTC). Центр начал работать 13 ноября 2023 года, его создание было профинансировано всеми участниками коалиции. Румыния предоставила объекты инфраструктуры, Нидерланды — истребители F-16 (первоначально 12, затем 18) для обучения, а Lockheed Martin — инструкторов через своих субподрядчиков, пишет издание. Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГРЕЦИЯ, F-16, СВО, истребители
СМИ: первый греческий инструктор по F-16 уже находится в Киеве
DP: первый греческий инструктор по F-16 уже находится в Киеве
АФИНЫ, 2 июн — ПРАЙМ. Первый офицер военно-воздушных сил Греции прибыл в Киев в качестве инструктора украинцев по использованию истребителей F-16, сообщил информационный портал defence-point.gr.
"Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырех десятилетий и в связи с постоянной турецкой агрессией, ВВС Греции накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя, особенно в ближнем воздушном бою", — говорится в публикации.
Изначально в коалицию вошли 11 стран НАТО: Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Нидерланды, после присоединилась и Греция.
Коалиция включала в себя создание в Румынии европейского центра подготовки истребителей F-16, получившего название European F-16 Training Center (EFTC). Центр начал работать 13 ноября 2023 года, его создание было профинансировано всеми участниками коалиции.
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Румыния предоставила объекты инфраструктуры, Нидерланды — истребители F-16 (первоначально 12, затем 18) для обучения, а Lockheed Martin — инструкторов через своих субподрядчиков, пишет издание.
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.