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"Укрэнерго" спрогнозировал дефицит в энергосистеме Украины
"Укрэнерго" спрогнозировал дефицит в энергосистеме Украины - 02.06.2024, ПРАЙМ
"Укрэнерго" спрогнозировал дефицит в энергосистеме Украины
Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на предстоящей неделе в энергосистеме Украины будет значительный дефицит... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T23:07+0300
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на предстоящей неделе в энергосистеме Украины будет значительный дефицит электроэнергии. "Дефицит, которого не было несколько дней на этой неделе, вернется и вернется в серьезном размере. Он не может быть физически перекрыт импортом из Европы... Это означает, что у нас производства электроэнергии недостаточно для покрытия потребления. И даже производство вместе с импортом не будет покрывать потребности в течении суток", — сказал Кудрицкий в эфире украинского телеканала "Общественное". По его словам, будут применяться графики почасовых отключений. Он пояснил, что значительный дефицит связан с повреждениями энергообъектов, выходом в ремонт двух энергоблоков АЭС и повышением температуры воздуха. Ранее в воскресенье в "Укрэнерго" заявили, что в понедельник лимиты потребления электроэнергии будут действовать во всех регионах Украины, в случае их превышения будут применяться почасовые отключения света. В апреле Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы. 22 марта министерство энергетики Украины заявило, что энергосистема страны подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждения Днепровской ГЭС в Запорожье. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил о дефиците электроэнергии из-за сильных повреждений энергосистемы страны. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанций.
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украина, энергосистема украины, энергоснабжение, энергосети
Энергетика, УКРАИНА, энергосистема Украины, энергоснабжение, Энергосети
"Укрэнерго" спрогнозировал дефицит в энергосистеме Украины
"Укрэнерго" спрогнозировал дефицит в энергосистеме Украины на следующей неделе
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на предстоящей неделе в энергосистеме Украины будет значительный дефицит электроэнергии.
"Дефицит, которого не было несколько дней на этой неделе, вернется и вернется в серьезном размере. Он не может быть физически перекрыт импортом из Европы... Это означает, что у нас производства электроэнергии недостаточно для покрытия потребления. И даже производство вместе с импортом не будет покрывать потребности в течении суток", — сказал Кудрицкий в эфире украинского телеканала "Общественное".
По его словам, будут применяться графики почасовых отключений. Он пояснил, что значительный дефицит связан с повреждениями энергообъектов, выходом в ремонт двух энергоблоков АЭС и повышением температуры воздуха.
Ранее в воскресенье в "Укрэнерго" заявили, что в понедельник лимиты потребления электроэнергии будут действовать во всех регионах Украины, в случае их превышения будут применяться почасовые отключения света.
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В апреле Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы.
22 марта министерство энергетики Украины заявило, что энергосистема страны подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждения Днепровской ГЭС в Запорожье. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил о дефиците электроэнергии из-за сильных повреждений энергосистемы страны. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанций.