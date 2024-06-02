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Трамп намерен сократить военный контингент в Германии вдвое - 02.06.2024, ПРАЙМ
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Трамп намерен сократить военный контингент в Германии вдвое
Трамп намерен сократить военный контингент в Германии вдвое - 02.06.2024, ПРАЙМ
Трамп намерен сократить военный контингент в Германии вдвое
Бывший президент США Дональд Трамп намерен сократить военный контингент Соединенных Штатов в ФРГ в случае возвращения в Белый дом. | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T19:34+0300
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вооружения
сша
германия
военные
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ВАШИНГТОН, 2 июн — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп намерен сократить военный контингент Соединенных Штатов в ФРГ в случае возвращения в Белый дом. "Я бы вывел множество людей из Германии. Я собирался вывести их", — сообщил он в воскресном интервью телеканалу Fox News. Трамп отметил, что в его планы не входит полный вывод американских войск из Германии, но нахождение там контингента США дает Берлину значительные военные силы, а в ответ немецкие власти "не хорошо обходятся" с Вашингтоном, в том числе по вопросам торговли.Трамп оценил текущую общую численность военного контингента в ФРГ оценил в 50 тысяч человек. Как уточняет USA Today, эта цифра может включать и гражданских специалистов Минобороны США.Ранее стало известно, что Вашингтон намерен ограничить число единовременно находящихся в Германии военнослужащих с 52 тыс. до 25 тыс. В интервью Bild Zeitung Гренелл объяснил, что американские налогоплательщики устали платить за безопасность других стран.
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сша, германия, военные, дональд трамп
Вооружения, США, ГЕРМАНИЯ, военные, Дональд Трамп
19:34 02.06.2024
 
Трамп намерен сократить военный контингент в Германии вдвое

США могут сократить численность своих военнослужащих в ФРГ до 25 тысяч человек

© РИА Новости . Владимир Пирогов | Перейти в медиабанкЦентр транзитных перевозок ВВС США на базе "Манас"
Центр транзитных перевозок ВВС США на базе Манас - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Владимир Пирогов
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ВАШИНГТОН, 2 июн — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп намерен сократить военный контингент Соединенных Штатов в ФРГ в случае возвращения в Белый дом.
"Я бы вывел множество людей из Германии. Я собирался вывести их", — сообщил он в воскресном интервью телеканалу Fox News.
Трамп отметил, что в его планы не входит полный вывод американских войск из Германии, но нахождение там контингента США дает Берлину значительные военные силы, а в ответ немецкие власти "не хорошо обходятся" с Вашингтоном, в том числе по вопросам торговли.
Трамп оценил текущую общую численность военного контингента в ФРГ оценил в 50 тысяч человек. Как уточняет USA Today, эта цифра может включать и гражданских специалистов Минобороны США.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
Трамп заявил об угрозе "перелома" в обществе из-за суда против него
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Ранее стало известно, что Вашингтон намерен ограничить число единовременно находящихся в Германии военнослужащих с 52 тыс. до 25 тыс. В интервью Bild Zeitung Гренелл объяснил, что американские налогоплательщики устали платить за безопасность других стран.
 
ВооруженияСШАГЕРМАНИЯвоенныеДональд Трамп
 
 
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