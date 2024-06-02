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Раскрыто, сколько будет стоить бизнес-седан Volga
Раскрыто, сколько будет стоить бизнес-седан Volga - 02.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько будет стоить бизнес-седан Volga
Новый российский седан Volga C40 будут предлагать по цене от 2,2 миллиона рублей, рассказали в аналитическом агентстве "Автостат" со ссылкой на опрошенных... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T12:57+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Новый российский седан Volga C40 будут предлагать по цене от 2,2 миллиона рублей, рассказали в аналитическом агентстве "Автостат" со ссылкой на опрошенных дилеров."Volga, вероятно, будет позиционироваться в среднем ценовом диапазоне. Ожидается, что цена на седан C40 будет в пределах 2,2 – 2,7 миллиона рублей, на среднеразмерный кроссовер K30 она составит от 2,5 до 3 миллионов рублей, а полноразмерный кроссовер K40 оценят в 3 – 3,6 миллиона рублей", — сообщил руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев.В свою очерердь руководитель отдела маркетинга и PR ГК "БорисХоф" Аркадий Григорьев подчеркнул, что стоимость этого автомобиля будет варьироваться в диапазоне 2,5 – 4 миллионов рублей.Руководитель отдела маркетинга и PR ГК "БорисХоф" Аркадий Григорьев ожидает, что цены на автомобили Volga будут в диапазоне от 2,5 до 4 млн рублей с отклонениями в ту или иную сторону.21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде состоялась презентация автомобилей. Впервые была представлена новая линейка автомобилей Volga, которые будут выпускаться под этим брендом.
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россия, авторынок рф
Раскрыто, сколько будет стоить бизнес-седан Volga
"Автостат": бизнес-седан Volga будет стоить от 2,2 млн рублей
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
Новый российский седан Volga C40 будут предлагать по цене от 2,2 миллиона рублей, рассказали
в аналитическом агентстве "Автостат" со ссылкой на опрошенных дилеров.
"Volga, вероятно, будет позиционироваться в среднем ценовом диапазоне. Ожидается, что цена на седан C40 будет в пределах 2,2 – 2,7 миллиона рублей, на среднеразмерный кроссовер K30 она составит от 2,5 до 3 миллионов рублей, а полноразмерный кроссовер K40 оценят в 3 – 3,6 миллиона рублей", — сообщил руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев.
В свою очерердь руководитель отдела маркетинга и PR ГК "БорисХоф" Аркадий Григорьев подчеркнул, что стоимость этого автомобиля будет варьироваться в диапазоне 2,5 – 4 миллионов рублей.
Руководитель отдела маркетинга и PR ГК "БорисХоф" Аркадий Григорьев ожидает, что цены на автомобили Volga будут в диапазоне от 2,5 до 4 млн рублей с отклонениями в ту или иную сторону.
21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде состоялась презентация автомобилей. Впервые была представлена новая линейка автомобилей Volga, которые будут выпускаться под этим брендом.
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