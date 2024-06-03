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"Полная чушь". Военный США в отставке ответил на жалобы ВСУ на танки Abrams
"Полная чушь". Военный США в отставке ответил на жалобы ВСУ на танки Abrams - 03.06.2024, ПРАЙМ
"Полная чушь". Военный США в отставке ответил на жалобы ВСУ на танки Abrams
Жалобы бойцов Вооруженных сил Украины на американские танки Abrams являются полной чушью, заявил в беседе с CNN американский генерал-лейтенант в отставке Марк... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:33+0300
2024-06-03T09:33+0300
2024-06-03T09:33+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Жалобы бойцов Вооруженных сил Украины на американские танки Abrams являются полной чушью, заявил в беседе с CNN американский генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг."Я скажу одним словом: это полная чушь", — ответил Хертлинг. По словам бывшего военнослужащего, он не наблюдал подобных проблем за 30 лет работы с танками в Европе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, Хертлинг подчеркнул, что для обслуживания танков такого типа требуются высококвалифицированные специалисты.Ранее Киев убеждал США отправить 31 танк Abrams на Украину, утверждая, что они необходимы для прорыва российской обороны. Однако ситуация на поле боя изменилась, поскольку российские разведывательные беспилотники и ударные дроны эффективно обнаруживают и атакуют украинскую бронетехнику.Западные СМИ ранее также сообщали, что Украина прекратила использование танков Abrams из-за активности российских беспилотников, потеряв пять из них в результате атак российских войск.
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Вооружения, США, УКРАИНА, танки Abrams
"Полная чушь". Военный США в отставке ответил на жалобы ВСУ на танки Abrams
CNN: военный США в отставке назвал "полной чушью" жалобы ВСУ на танки Abrams
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
Жалобы бойцов Вооруженных сил Украины на американские танки Abrams являются полной чушью, заявил
в беседе с CNN американский генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг.
"Я скажу одним словом: это полная чушь", — ответил Хертлинг. По словам бывшего военнослужащего, он не наблюдал подобных проблем за 30 лет работы с танками в Европе.
Тем не менее, Хертлинг подчеркнул, что для обслуживания танков такого типа требуются высококвалифицированные специалисты.
Ранее Киев убеждал США отправить 31 танк Abrams на Украину, утверждая, что они необходимы для прорыва российской обороны. Однако ситуация на поле боя изменилась, поскольку российские разведывательные беспилотники и ударные дроны эффективно обнаруживают и атакуют украинскую бронетехнику.
Западные СМИ ранее также сообщали, что Украина прекратила использование танков Abrams из-за активности российских беспилотников, потеряв пять из них в результате атак российских войск.
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