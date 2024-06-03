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"Полная чушь". Военный США в отставке ответил на жалобы ВСУ на танки Abrams - 03.06.2024, ПРАЙМ
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"Полная чушь". Военный США в отставке ответил на жалобы ВСУ на танки Abrams
"Полная чушь". Военный США в отставке ответил на жалобы ВСУ на танки Abrams - 03.06.2024, ПРАЙМ
"Полная чушь". Военный США в отставке ответил на жалобы ВСУ на танки Abrams
Жалобы бойцов Вооруженных сил Украины на американские танки Abrams являются полной чушью, заявил в беседе с CNN американский генерал-лейтенант в отставке Марк... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:33+0300
2024-06-03T09:33+0300
вооружения
сша
украина
танки abrams
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Жалобы бойцов Вооруженных сил Украины на американские танки Abrams являются полной чушью, заявил в беседе с CNN американский генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг."Я скажу одним словом: это полная чушь", — ответил Хертлинг. По словам бывшего военнослужащего, он не наблюдал подобных проблем за 30 лет работы с танками в Европе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, Хертлинг подчеркнул, что для обслуживания танков такого типа требуются высококвалифицированные специалисты.Ранее Киев убеждал США отправить 31 танк Abrams на Украину, утверждая, что они необходимы для прорыва российской обороны. Однако ситуация на поле боя изменилась, поскольку российские разведывательные беспилотники и ударные дроны эффективно обнаруживают и атакуют украинскую бронетехнику.Западные СМИ ранее также сообщали, что Украина прекратила использование танков Abrams из-за активности российских беспилотников, потеряв пять из них в результате атак российских войск.
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сша, украина, танки abrams
Вооружения, США, УКРАИНА, танки Abrams
09:33 03.06.2024
 
"Полная чушь". Военный США в отставке ответил на жалобы ВСУ на танки Abrams

CNN: военный США в отставке назвал "полной чушью" жалобы ВСУ на танки Abrams

© Фото : Public Domain/Spc. Christian CarrilloТанки M1A1 Abrams
Танки M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© Фото : Public Domain/Spc. Christian Carrillo
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Жалобы бойцов Вооруженных сил Украины на американские танки Abrams являются полной чушью, заявил в беседе с CNN американский генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг.
"Я скажу одним словом: это полная чушь", — ответил Хертлинг. По словам бывшего военнослужащего, он не наблюдал подобных проблем за 30 лет работы с танками в Европе.
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Тем не менее, Хертлинг подчеркнул, что для обслуживания танков такого типа требуются высококвалифицированные специалисты.
Ранее Киев убеждал США отправить 31 танк Abrams на Украину, утверждая, что они необходимы для прорыва российской обороны. Однако ситуация на поле боя изменилась, поскольку российские разведывательные беспилотники и ударные дроны эффективно обнаруживают и атакуют украинскую бронетехнику.
Западные СМИ ранее также сообщали, что Украина прекратила использование танков Abrams из-за активности российских беспилотников, потеряв пять из них в результате атак российских войск.
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ВооруженияСШАУКРАИНАтанки Abrams
 
 
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