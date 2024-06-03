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В Севастополе задержали агентов спецслужб Украины с британской взрывчаткой - 03.06.2024, ПРАЙМ
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В Севастополе задержали агентов спецслужб Украины с британской взрывчаткой
В Севастополе задержали агентов спецслужб Украины с британской взрывчаткой - 03.06.2024, ПРАЙМ
В Севастополе задержали агентов спецслужб Украины с британской взрывчаткой
В Севастополе были задержаны пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и службы безопасности Украины. В ходе обысков у них обнаружили три... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T12:56+0300
2024-06-03T13:24+0300
происшествия
фсб
севастополь
агенты
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. В Севастополе были задержаны пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и службы безопасности Украины. В ходе обысков у них обнаружили три готовых самодельных бомбы и взрывчатку из Великобритании. Об этом сообщила ФСБ.Отмечается, что эти лица были завербованы спецслужбами Украины на территории Запорожской области."Во время обысков у членов группы обнаружены три готовых к применению СВУ, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около пяти килограммов, 600 грамм тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств. Обнаружено три тайника со средствами поражения", — сказано в сообщении.По данным ФСБ, взрывные устройства и средства поражения были доставлены агентам с территории Украины почтовыми отправлениями, автобусными перевозками, а затем их закладывали в тайники. При этом фото с координатами тайников пересылали украинским кураторам, которые затем формировали задачи исполнителям по совершению конкретной диверсии или теракта. ФСБ напомнила, что "за совершенные деяния предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы".Также отмечается, что агентурная группа украинских спецслужб планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур в Севастополе. В ФСБ подчеркнули, что украинские агенты-диверсанты были "под колпаком" службы, хотя украинские спецслужбы были уверены в их безопасности.По данным ФСБ, все участники готовящихся диверсионно-террористических актов "не были знакомы друг с другом".
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фсб, севастополь, агенты
Происшествия, ФСБ, СЕВАСТОПОЛЬ, агенты
12:56 03.06.2024 (обновлено: 13:24 03.06.2024)
 
В Севастополе задержали агентов спецслужб Украины с британской взрывчаткой

ФСБ: в Севастополе задержали пять украинских агентов с британской взрывчаткой

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. В Севастополе были задержаны пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и службы безопасности Украины. В ходе обысков у них обнаружили три готовых самодельных бомбы и взрывчатку из Великобритании. Об этом сообщила ФСБ.
Отмечается, что эти лица были завербованы спецслужбами Украины на территории Запорожской области.
"Во время обысков у членов группы обнаружены три готовых к применению СВУ, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около пяти килограммов, 600 грамм тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств. Обнаружено три тайника со средствами поражения", — сказано в сообщении.
По данным ФСБ, взрывные устройства и средства поражения были доставлены агентам с территории Украины почтовыми отправлениями, автобусными перевозками, а затем их закладывали в тайники. При этом фото с координатами тайников пересылали украинским кураторам, которые затем формировали задачи исполнителям по совершению конкретной диверсии или теракта.
ФСБ напомнила, что "за совершенные деяния предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы".
Также отмечается, что агентурная группа украинских спецслужб планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур в Севастополе. В ФСБ подчеркнули, что украинские агенты-диверсанты были "под колпаком" службы, хотя украинские спецслужбы были уверены в их безопасности.
По данным ФСБ, все участники готовящихся диверсионно-террористических актов "не были знакомы друг с другом".
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