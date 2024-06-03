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Активы под управлением УК за первый квартал выросли на 5,8 процента

Активы под управлением УК за первый квартал выросли на 5,8 процента - 03.06.2024, ПРАЙМ

Активы под управлением УК за первый квартал выросли на 5,8 процента

Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) в РФ в первом квартале выросла на 5,8% относительно предыдущего квартала, до 22,1 триллиона рублей,... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T19:09+0300

2024-06-03T19:09+0300

2024-06-03T19:09+0300

банк россии

активы

ук рф

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) в РФ в первом квартале выросла на 5,8% относительно предыдущего квартала, до 22,1 триллиона рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей управляющих компаний" ЦБ РФ. "Стоимость активов под управлением УК в первом квартале 2024 года выросла на 5,8% (к/к), до 22,1 триллиона рублей. В четвертом квартале 2023 года рост составлял 12,6% (к/к). Замедление связано с сокращением чистого притока средств в ПИФ. Вместе с тем увеличение стоимости чистых активов (СЧА) ПИФ осталось основным драйвером роста стоимости активов под управлением УК – в январе-марте 2024 года, на него пришлось почти 2/3 прироста. Еще около 1/4 прироста обеспечили средства, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих. Этот фактор носит сезонный характер", - говорится в обзоре. СЧА ПИФов (паевых инвестфондов) в первом квартале выросла на 6,5%, до 13,2 триллиона рублей. Рост был обеспечен чистым притоком средств и положительной доходностью фондов, средневзвешенное значение которой выросло по всем типам фондов, кроме ЗПИФ. После рекордного чистого притока средств в ПИФ в четвертом квартале 2023 года, в январе-марте 2024-го нетто-приток средств в сегмент сократился более чем в 6 раз, до 282,9 миллиарда рублей. Замедление притока наблюдалось во всех сегментах рынка, кроме ОПИФ, оценили в ЦБ. Общее число пайщиков ПИФ в первом квартале 2024 года увеличилось почти на 1,1 миллиона – в основном за счет розничных неквалифицированных инвесторов – пайщиков БПИФ. В результате число розничных инвесторов ПИФ достигло 10,9 миллиона. Общее количество уникальных пайщиков по состоянию на 31 марта составило 8,1 миллиона (+0,6 миллиона за квартал). Этот показатель исключает дублирование пайщиков, владеющих паями нескольких фондов одной УК, но не исключает дублирования при владении паями фондов разных УК, поясняет ЦБ. В первом квартале УК начали использовать новый канал продаж ПИФ: впервые были выпущены ЦФА на портфель ПИФ. Количество ПИФ в первом квартале выросло на 69, до 2714 единиц. Основной рост, как и в предыдущем квартале, пришелся на ЗПИФ (+63 штуки, все новые фонды предназначены для квалифицированных инвесторов). Число ОПИФ (открытых) выросло на 4, ИПИФ (интервальных) – на 2, БПИФ – не изменилось. Рост выручки за оказание услуг и комиссионных доходов (+40% г/г), а также увеличение торговых и инвестиционных доходов (+153% г/г) способствовали росту чистой прибыли УК в первом квартале более чем в 2 раза (г/г), до 12,9 миллиарда рублей. Основной объем выручки УК по-прежнему приходится на оказание услуг и комиссионные доходы. Издержки УК росли меньшими темпами: расходы на персонал – на 18%, общие и административные расходы – на 21%, прямые операционные расходы – на 18%.

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активы, ук рф