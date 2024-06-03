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Комиссия правительства поддержала проект о дачной амнистии для хозпостроек

Комиссия правительства поддержала проект о дачной амнистии для хозпостроек - 03.06.2024, ПРАЙМ

Комиссия правительства поддержала проект о дачной амнистии для хозпостроек

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности концептуально поддержала инициативу депутатов распространить "дачную амнистию" на хозяйственные... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T07:55+0300

2024-06-03T07:55+0300

2024-06-03T07:56+0300

экономика

правительство

дачная амнистия

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности концептуально поддержала инициативу депутатов распространить "дачную амнистию" на хозяйственные постройки, в том числе бани, теплицы и другие постройки, следует из проекта отзыва, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий "дачную амнистию" на находящиеся на участках хозяйственные постройки. Как указывали авторы законопроекта, в настоящее время регистрация бани, теплицы и других объектов требует немало времени и денег, а их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности. Законопроект предлагает признать все такие объекты ранее учтенными, если до 1 января 2013 года они стояли на техническом или государственном учете в составе домовладения. В этом случае для регистрации таких построек будет достаточно лишь старого техпаспорта. "С учетом того, что законопроектом предусматривается создание более простых и удобных условий оформления прав граждан на объекты недвижимого имущества, концепция законопроекта заслуживает внимания", - говорится в документе. Одновременно с этим авторы отзыва на законопроект предлагают внести изменения в действующее законодательство для упрощения процедуры оформления прав в целом на объекты вспомогательного использования, в том числе на хозпостройки, которые были созданы после 1 января 2013 года и не являются ранее учтенными объектами недвижимости. "Целесообразно дополнить … ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" положениями, предусматривающими возможность государственной регистрации прав на такие объекты в упрощенном порядке на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем земельного участка, на котором такой объект располагается, без подготовки проектной документации", - указано в документе. Кроме того, авторы отзыва предлагают уточнить во избежание неоднозначного толкования проектируемых поправок, что "здания, сооружения, хозяйственные постройки относятся к объектам недвижимости и при этом не должны являться самовольными постройками". "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению в соответствии с указанными замечаниями", - заключили в кабмине.

https://1prime.ru/20240528/dacha-848583276.html

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правительство, дачная амнистия