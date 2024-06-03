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Началось: рубль падает

Началось: рубль падает - 03.06.2024, ПРАЙМ

Началось: рубль падает

Российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление к основным мировым валютам по итогам торгов 31 мая. Валютная пара доллар/рубль выросла на 0,28%,... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T09:14+0300

2024-06-03T09:14+0300

2024-06-03T09:14+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление к основным мировым валютам по итогам торгов 31 мая. Валютная пара доллар/рубль выросла на 0,28%, поднявшись до отметки 90,10 рубля за доллар. Евро подорожал на 0,36% к рублю до 97,71 рубля, а китайский юань прибавил 0,18% и торговался на уровне 12,38 рубля. Рублевые валютные пары открылись в плюсе с первых минут торгов пятницу. После достижения максимума на 90,42 рубля за доллар, курс доллара закрепился чуть выше 90,15 руб. к концу дня. Неоднозначные новостные сигналы оказывали разнонаправленное влияние на динамику рублевых пар. Давление на рубль оказывало снижение цен на нефть марки Brent, которые опустились до $80,78 за баррель перед встречей стран ОПЕК+. Кроме того, последние данные по инфляции в США показали ее замедление в апреле, однако это не побудило Федеральную резервную систему риторику по смягчению денежно-кредитной политики. Представители ФРС заявили о возможности сохранения жесткого курса для достижения целевого уровня инфляции. Опубликованная статистика по федеральному бюджету РФ тоже была не в пользу рубля. В январе-апреле 2024 года бюджет исполнен с дефицитом 3,963 трлн рублей против 3,049 трлн годом ранее. Доходы бюджета выросли на 13,9% в годовом выражении до 8,864 трлн руб., однако расходы увеличились более высокими темпами - на 18,4% до 12,830 трлн руб. Закон о бюджете на 2024 год предусматривает дефицит в 1,595 трлн руб. или 0,9% ВВП. На нефтяном рынке преобладали распродажи. По итогам дня нефть Brent подешевела на 0,76% до $81,28 за баррель. На настроениях трейдеров не сказался отчет компании Baker Hughes о количестве действующих буровых установок. Общее число нефтегазовых вышек в США осталось без изменений на отметке 600 штук, но этот показатель на 14% ниже уровня годичной давности. Число чисто нефтяных буровых установок снизилось на 1 единицу до 496. Открытие торгов 3 июня ознаменовалось дальнейшим снижением нефтяных котировок на фоне решений ОПЕК+ по сделке об ограничении добычи. Картель продлил действие соглашения на весь 2025 год, тогда как ранее оно было рассчитано до конца 2024 года. При этом общая квота стран-участниц была повышена на 300 тыс. барр. в сутки до 39,725 млн барр. за счет увеличения квоты для ОАЭ. В ОПЕК+ объяснили свое решение стремлением обеспечить стабильность и прозрачность на рынке, используя осторожный, упреждающий подход. Вероятно, оно направлено на повышение котировок выше $85 за баррель, что считается оптимальным коридором для инвестирования в отрасль. Рост геополитической напряженности в секторе Газа после неохотного принятия Израилем предложения президента США о прекращении огня тоже может поддержать цены на нефть, так как беспокоит инвесторов возможными рисками. На азиатских торгах в понедельник баррель Brent опускался ниже психологически важного уровня $81, являвшегося ключевой поддержкой, что открывало путь к $77,5 за баррель. При этом для разворота медвежьего тренда покупателям необходимо поднять цену до $84,5 за баррель в течение 3 дней. На Московской бирже в начале недели курс доллара открылся небольшим снижением относительно уровней предыдущего дня. На валютном и нефтяном рынках наблюдалась смешанная динамика, поэтому участники решили выждать открытия европейской сессии. Курс рубля вернулся к психологически важному уровню 90 рублей за доллар. Рубль может продолжить умеренно дешеветь под влиянием дисбаланса спроса и предложения на валюту, вызванного сокращением экспортной выручки и ростом бюджетных расходов. Ближайшими сопротивлениями выступают отметки 90,5 и 91,6 руб. за доллар. Если доллар сможет закрепиться выше 91,60 руб., то в перспективе он может вновь подняться до 94 руб. В центре внимания участников рынка находится предстоящее в июне заседание Банка России по ключевой ставке. Большинство аналитиков ожидают сохранения жесткой риторики регулятора, но не исключают и повышения ставки на 50-100 базисных пунктов в целях сдерживания инфляционного давления. Индекс Мосбиржи упал на 1,98%, до 3217,97 п., Индекс РТС - на 2,19%, до 1125,68 п. Нисходящая коррекция по индексу IMOEX расширяется. Ближайшая остановка находится на отметке 3125 п.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, нефть, индекс мосбиржи