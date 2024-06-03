Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Началось: рубль падает - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240603/analitika-848752386.html
Началось: рубль падает
Началось: рубль падает - 03.06.2024, ПРАЙМ
Началось: рубль падает
Российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление к основным мировым валютам по итогам торгов 31 мая. Валютная пара доллар/рубль выросла на 0,28%,... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:14+0300
2024-06-03T09:14+0300
мнения аналитиков
курсы валют
нефть
индекс мосбиржи
?1717395273
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление к основным мировым валютам по итогам торгов 31 мая. Валютная пара доллар/рубль выросла на 0,28%, поднявшись до отметки 90,10 рубля за доллар. Евро подорожал на 0,36% к рублю до 97,71 рубля, а китайский юань прибавил 0,18% и торговался на уровне 12,38 рубля. Рублевые валютные пары открылись в плюсе с первых минут торгов пятницу. После достижения максимума на 90,42 рубля за доллар, курс доллара закрепился чуть выше 90,15 руб. к концу дня. Неоднозначные новостные сигналы оказывали разнонаправленное влияние на динамику рублевых пар. Давление на рубль оказывало снижение цен на нефть марки Brent, которые опустились до $80,78 за баррель перед встречей стран ОПЕК+. Кроме того, последние данные по инфляции в США показали ее замедление в апреле, однако это не побудило Федеральную резервную систему риторику по смягчению денежно-кредитной политики. Представители ФРС заявили о возможности сохранения жесткого курса для достижения целевого уровня инфляции. Опубликованная статистика по федеральному бюджету РФ тоже была не в пользу рубля. В январе-апреле 2024 года бюджет исполнен с дефицитом 3,963 трлн рублей против 3,049 трлн годом ранее. Доходы бюджета выросли на 13,9% в годовом выражении до 8,864 трлн руб., однако расходы увеличились более высокими темпами - на 18,4% до 12,830 трлн руб. Закон о бюджете на 2024 год предусматривает дефицит в 1,595 трлн руб. или 0,9% ВВП. На нефтяном рынке преобладали распродажи. По итогам дня нефть Brent подешевела на 0,76% до $81,28 за баррель. На настроениях трейдеров не сказался отчет компании Baker Hughes о количестве действующих буровых установок. Общее число нефтегазовых вышек в США осталось без изменений на отметке 600 штук, но этот показатель на 14% ниже уровня годичной давности. Число чисто нефтяных буровых установок снизилось на 1 единицу до 496. Открытие торгов 3 июня ознаменовалось дальнейшим снижением нефтяных котировок на фоне решений ОПЕК+ по сделке об ограничении добычи. Картель продлил действие соглашения на весь 2025 год, тогда как ранее оно было рассчитано до конца 2024 года. При этом общая квота стран-участниц была повышена на 300 тыс. барр. в сутки до 39,725 млн барр. за счет увеличения квоты для ОАЭ. В ОПЕК+ объяснили свое решение стремлением обеспечить стабильность и прозрачность на рынке, используя осторожный, упреждающий подход. Вероятно, оно направлено на повышение котировок выше $85 за баррель, что считается оптимальным коридором для инвестирования в отрасль. Рост геополитической напряженности в секторе Газа после неохотного принятия Израилем предложения президента США о прекращении огня тоже может поддержать цены на нефть, так как беспокоит инвесторов возможными рисками. На азиатских торгах в понедельник баррель Brent опускался ниже психологически важного уровня $81, являвшегося ключевой поддержкой, что открывало путь к $77,5 за баррель. При этом для разворота медвежьего тренда покупателям необходимо поднять цену до $84,5 за баррель в течение 3 дней. На Московской бирже в начале недели курс доллара открылся небольшим снижением относительно уровней предыдущего дня. На валютном и нефтяном рынках наблюдалась смешанная динамика, поэтому участники решили выждать открытия европейской сессии. Курс рубля вернулся к психологически важному уровню 90 рублей за доллар. Рубль может продолжить умеренно дешеветь под влиянием дисбаланса спроса и предложения на валюту, вызванного сокращением экспортной выручки и ростом бюджетных расходов. Ближайшими сопротивлениями выступают отметки 90,5 и 91,6 руб. за доллар. Если доллар сможет закрепиться выше 91,60 руб., то в перспективе он может вновь подняться до 94 руб. В центре внимания участников рынка находится предстоящее в июне заседание Банка России по ключевой ставке. Большинство аналитиков ожидают сохранения жесткой риторики регулятора, но не исключают и повышения ставки на 50-100 базисных пунктов в целях сдерживания инфляционного давления. Индекс Мосбиржи упал на 1,98%, до 3217,97 п., Индекс РТС - на 2,19%, до 1125,68 п. Нисходящая коррекция по индексу IMOEX расширяется. Ближайшая остановка находится на отметке 3125 п.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, нефть, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Курсы валют, Нефть, индекс Мосбиржи
09:14 03.06.2024
 

Началось: рубль падает

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление к основным мировым валютам по итогам торгов 31 мая. Валютная пара доллар/рубль выросла на 0,28%, поднявшись до отметки 90,10 рубля за доллар. Евро подорожал на 0,36% к рублю до 97,71 рубля, а китайский юань прибавил 0,18% и торговался на уровне 12,38 рубля.

Рублевые валютные пары открылись в плюсе с первых минут торгов пятницу. После достижения максимума на 90,42 рубля за доллар, курс доллара закрепился чуть выше 90,15 руб. к концу дня. Неоднозначные новостные сигналы оказывали разнонаправленное влияние на динамику рублевых пар.

Давление на рубль оказывало снижение цен на нефть марки Brent, которые опустились до $80,78 за баррель перед встречей стран ОПЕК+. Кроме того, последние данные по инфляции в США показали ее замедление в апреле, однако это не побудило Федеральную резервную систему риторику по смягчению денежно-кредитной политики. Представители ФРС заявили о возможности сохранения жесткого курса для достижения целевого уровня инфляции.

Опубликованная статистика по федеральному бюджету РФ тоже была не в пользу рубля. В январе-апреле 2024 года бюджет исполнен с дефицитом 3,963 трлн рублей против 3,049 трлн годом ранее. Доходы бюджета выросли на 13,9% в годовом выражении до 8,864 трлн руб., однако расходы увеличились более высокими темпами - на 18,4% до 12,830 трлн руб. Закон о бюджете на 2024 год предусматривает дефицит в 1,595 трлн руб. или 0,9% ВВП.

На нефтяном рынке преобладали распродажи. По итогам дня нефть Brent подешевела на 0,76% до $81,28 за баррель. На настроениях трейдеров не сказался отчет компании Baker Hughes о количестве действующих буровых установок. Общее число нефтегазовых вышек в США осталось без изменений на отметке 600 штук, но этот показатель на 14% ниже уровня годичной давности. Число чисто нефтяных буровых установок снизилось на 1 единицу до 496.

Открытие торгов 3 июня ознаменовалось дальнейшим снижением нефтяных котировок на фоне решений ОПЕК+ по сделке об ограничении добычи. Картель продлил действие соглашения на весь 2025 год, тогда как ранее оно было рассчитано до конца 2024 года. При этом общая квота стран-участниц была повышена на 300 тыс. барр. в сутки до 39,725 млн барр. за счет увеличения квоты для ОАЭ. В ОПЕК+ объяснили свое решение стремлением обеспечить стабильность и прозрачность на рынке, используя осторожный, упреждающий подход. Вероятно, оно направлено на повышение котировок выше $85 за баррель, что считается оптимальным коридором для инвестирования в отрасль.

Рост геополитической напряженности в секторе Газа после неохотного принятия Израилем предложения президента США о прекращении огня тоже может поддержать цены на нефть, так как беспокоит инвесторов возможными рисками.

На азиатских торгах в понедельник баррель Brent опускался ниже психологически важного уровня $81, являвшегося ключевой поддержкой, что открывало путь к $77,5 за баррель. При этом для разворота медвежьего тренда покупателям необходимо поднять цену до $84,5 за баррель в течение 3 дней.

На Московской бирже в начале недели курс доллара открылся небольшим снижением относительно уровней предыдущего дня. На валютном и нефтяном рынках наблюдалась смешанная динамика, поэтому участники решили выждать открытия европейской сессии.

Курс рубля вернулся к психологически важному уровню 90 рублей за доллар. Рубль может продолжить умеренно дешеветь под влиянием дисбаланса спроса и предложения на валюту, вызванного сокращением экспортной выручки и ростом бюджетных расходов. Ближайшими сопротивлениями выступают отметки 90,5 и 91,6 руб. за доллар. Если доллар сможет закрепиться выше 91,60 руб., то в перспективе он может вновь подняться до 94 руб.

В центре внимания участников рынка находится предстоящее в июне заседание Банка России по ключевой ставке. Большинство аналитиков ожидают сохранения жесткой риторики регулятора, но не исключают и повышения ставки на 50-100 базисных пунктов в целях сдерживания инфляционного давления.

Индекс Мосбиржи упал на 1,98%, до 3217,97 п., Индекс РТС - на 2,19%, до 1125,68 п. Нисходящая коррекция по индексу IMOEX расширяется. Ближайшая остановка находится на отметке 3125 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковКурсы валютНефтьиндекс Мосбиржи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала