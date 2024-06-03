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Рынок отступает. Но есть еще одна лазейка

Рынок отступает. Но есть еще одна лазейка - 03.06.2024, ПРАЙМ

Рынок отступает. Но есть еще одна лазейка

Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 2,8%. Исключение составляет... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T09:16+0300

2024-06-03T09:16+0300

2024-06-03T09:16+0300

мнения аналитиков

курсы валют

индекс мосбиржи

нефть

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 2,8%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного подъема в пятницу, сегодня утром прибавляют порядка 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром снижается на 0,3%, торгуясь в районе 80,9 доллара за баррель. Предстоящая неделя насыщена статистикой, которая может оказать существенное влияние на настроения инвесторов. Здесь мы выделяем публикацию индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса на фоне высоких ставок в развитых экономиках, и блок данных по рынку труда США, включающий уровень безработицы и количество новых рабочих мест с несельскохозяйственных отраслях, которые являются важным фактором при принятии американским регулятором решения по ставке. Также на предстоящей неделе пройдет заседание ЕЦБ, на котором европейский регулятор может снизить ставку на 25 б.п. до 4,25%. Из внутренних событий выделим публикацию статистики по розничным продажам и уровню безработицы, а также заседание российского регулятора.По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 2%, отступив до 3 217 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем консолидации рынка у достигнутых уровней. Позитивные настроение на внешних фондовых площадках могут сдержать снижение индекса Мосбиржи. Однако в ходе сессии продажи могут активизироваться, чему способствует ухудшение ситуации в ценах на нефть. Плюс к этому сыграет и технический фактор – с точки зрения технического анализа пробой поддержки на уровне 3 270 пунктов, который произошел в пятницу, открывает рынку дорогу к следующей сильной поддержке, расположенной на уровне 3 000 пунктов. Вполне возможно, что на горизонте ближайших месяцев индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов, в котором он провел последние пять месяцев прошлого года.На валютной секции Московской биржи сегодня с утра основные мировые валюты консолидируются у уровней закрытия предыдущей недели. Так, к 9.00 мск изменения котировок доллара, евро и юаня не превышают 0,1%, в результате чего они торгуются в районе 90,1, 97,8 и 12,38 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток основных мировых валют перейти к росту. Снижение поддержки национальной валюты со стороны экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат и ухудшение ситуации на рынке энергоносителей могут привести к умеренному ослаблению рубля. В результате, пара доллар/рубль закрепится в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей, где, на наш взгляд, может провести первую половину месяца.

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Богдан Зварич https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Богдан Зварич https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть