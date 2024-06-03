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Суд арестовал 13,6 миллиона долларов у российской "дочки" Credit Suisse - 03.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240603/arest-848774994.html
Суд арестовал 13,6 миллиона долларов у российской "дочки" Credit Suisse
Суд арестовал 13,6 миллиона долларов у российской "дочки" Credit Suisse - 03.06.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал 13,6 миллиона долларов у российской "дочки" Credit Suisse
Арбитражный суд Москвы по заявлению подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" арестовал более 13,6 миллиона долларов (более 1,2 миллиарда рублей по текущему... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T16:46+0300
2024-06-03T16:49+0300
экономика
credit suisse
суд
иск
банк зенит
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" арестовал более 13,6 миллиона долларов (более 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу) АО "Банк Кредит Свисс (Москва)", российской "дочки" швейцарского банка Credit Suisse, следует из опубликованного определения суда. Обеспечительные меры приняты в деле по иску "Зенита" о взыскании этой суммы с российского банка, поданному в мае. Основания исковых требований не сообщаются. Однако сумма иска с точностью до цента совпадает с суммой, которую ранее арбитражные суды трех инстанций взыскали в пользу "Зенита" с самого Credit Suisse. В том деле требования вытекали из договора синдицированного кредита, к которому "Зенит" присоединился в октябре 2021 года. Кредитным агентом по нему выступил Credit Suisse. "Зенит" перечислил 20 миллионов долларов заемщику - люксембургской Intergrain S.A. После того, как США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против "Зенита" блокирующие санкции, он перестал получать выплаты от заемщика. При этом Intergrain S.A. перечисляет банку-агенту причитающиеся "Зениту" транши, но Credit Suisse уведомил "Зенит", что деньги не будут выплачены из-за санкций. В заявлении о принятии обеспечительных мер по иску к АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" банк "Зенит" сослался на ухудшении финансовых показателей ответчика. Так, на 31 декабря 2022 года отмечалось сокращение на 46,5% активов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – с 36,9 миллиарда до 25,2 миллиарда рублей. Сокращение активов, говорится в определении суда, главным образом произошло за счет уменьшения статьи "Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости" – с около 19,2 миллиарда до 0,2 миллиарда рублей (в 780 раз). Ранее задолженность по этому синдицированному кредиту стала основанием для обращения "Зенита" в суд с заявлением о банкротстве Credit Suisse в лице UBS. Но Арбитражный суд Москвы 1 декабря прекратил производство по делу о банкротстве - сразу по нескольким основаниям. Одним из них стало то, что на момент рассмотрения заявления "Зенита" не было вступившего в силу судебного акта, подтверждающего долг Credit Suisse перед "Зенитом". В апреле "Зенит" снова подал в суд заявление о банкротстве Credit Suisse, оно пока оставлено без движения. UBS Group AG 31 мая объявила о завершении слияния UBS AG и Credit Suisse AG. В сообщении говорилось, что "UBS AG унаследовал все права и обязательства Credit Suisse AG, включая все непогашенные долговые инструменты Credit Suisse AG".
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credit suisse, суд, иск, банк зенит
Экономика, Credit Suisse, суд, иск, банк Зенит
16:46 03.06.2024 (обновлено: 16:49 03.06.2024)
 
Суд арестовал 13,6 миллиона долларов у российской "дочки" Credit Suisse

Суд по иску банка "Зенит" арестовал $13,6 млн у российской "дочки" Credit Suisse

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" арестовал более 13,6 миллиона долларов (более 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу) АО "Банк Кредит Свисс (Москва)", российской "дочки" швейцарского банка Credit Suisse, следует из опубликованного определения суда.
Обеспечительные меры приняты в деле по иску "Зенита" о взыскании этой суммы с российского банка, поданному в мае. Основания исковых требований не сообщаются. Однако сумма иска с точностью до цента совпадает с суммой, которую ранее арбитражные суды трех инстанций взыскали в пользу "Зенита" с самого Credit Suisse.
В том деле требования вытекали из договора синдицированного кредита, к которому "Зенит" присоединился в октябре 2021 года. Кредитным агентом по нему выступил Credit Suisse. "Зенит" перечислил 20 миллионов долларов заемщику - люксембургской Intergrain S.A. После того, как США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против "Зенита" блокирующие санкции, он перестал получать выплаты от заемщика. При этом Intergrain S.A. перечисляет банку-агенту причитающиеся "Зениту" транши, но Credit Suisse уведомил "Зенит", что деньги не будут выплачены из-за санкций.
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13:33
В заявлении о принятии обеспечительных мер по иску к АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" банк "Зенит" сослался на ухудшении финансовых показателей ответчика. Так, на 31 декабря 2022 года отмечалось сокращение на 46,5% активов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – с 36,9 миллиарда до 25,2 миллиарда рублей. Сокращение активов, говорится в определении суда, главным образом произошло за счет уменьшения статьи "Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости" – с около 19,2 миллиарда до 0,2 миллиарда рублей (в 780 раз).
Ранее задолженность по этому синдицированному кредиту стала основанием для обращения "Зенита" в суд с заявлением о банкротстве Credit Suisse в лице UBS. Но Арбитражный суд Москвы 1 декабря прекратил производство по делу о банкротстве - сразу по нескольким основаниям. Одним из них стало то, что на момент рассмотрения заявления "Зенита" не было вступившего в силу судебного акта, подтверждающего долг Credit Suisse перед "Зенитом". В апреле "Зенит" снова подал в суд заявление о банкротстве Credit Suisse, оно пока оставлено без движения.
UBS Group AG 31 мая объявила о завершении слияния UBS AG и Credit Suisse AG. В сообщении говорилось, что "UBS AG унаследовал все права и обязательства Credit Suisse AG, включая все непогашенные долговые инструменты Credit Suisse AG".
 
ЭкономикаCredit Suisseсудискбанк Зенит
 
 
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