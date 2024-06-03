https://1prime.ru/20240603/avtomobili-848761864.html

Эксперты рассказали о редких и удивительных советских машинах класса GT

Эксперты рассказали о редких и удивительных советских машинах класса GT - 03.06.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о редких и удивительных советских машинах класса GT

Журнал "За рулем" рассказал о попытках советских автомобилестроительных заводов в конце 1980-х создать автомобили класса GT, способных конкурировать на ралли с... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T12:28+0300

2024-06-03T12:28+0300

2024-06-03T12:43+0300

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Журнал "За рулем" рассказал о попытках советских автомобилестроительных заводов в конце 1980-х создать автомобили класса GT, способных конкурировать на ралли с именитыми зарубежными спорткарам.Прежде всего, это - "Белая ворона", как прозвали среднемоторный Москвич – АЗЛК-2141А5. Оснащенный двухлитровым двигателем, спортивный Москвич при массе 890 кг развивал скорость до 200км/ч.Его протестировали вне зачета на ралли "Память" в заднеприводном варианте и, разумеется, выявили слабые места, требующие доводки. Однако вскоре у завода, как и у все советской промышленности в целом, начались серьезные проблемы.Аналогичный автомобиль от Волжского завода - спортивный заднеприводный ВАЗ-29081, он же – ВАЗ-2108 Ралли. Двигатель для этой машины был сделан сделали на основе блока ВАЗ-2106, но рабочим объемом 1,9 литра. С двумя карбюраторами Weber он выдавал до 150 лошадиных сил при 7500 об/мин.Также попытку создать суперкар предпринял на излете СССР Научный автомоторный институт (НАМИ). Его полноприводный НАМИ-0290 "Апельсин" был построен с применением элементов кузова ЗАЗ-1102 Таврия, но со стеклопластиковыми панелями. Благодаря наддуву мощность 1,6-литрового двигателя была доведена до 180 лошадиных сил.А в 1991 году НАМИ построили НАМИ-0300 "Апельсин-2", на который поставили двигатель объемом 2,3 л, форсированный до 180 лошадиных сил. Автомобиль мог разгоняться до скорости в 100 км/ч за 9,6 секунд, а его максимальная скорость достигала 210 км/ч.Вместе с тем в статье рассказывается и об "Эстонской Таврии" – спортивном среднемоторном автомобиле ERF, созданном на базе ЗАЗ-1102 Таврия в эстонском спортивно-техническом клубе студии "Эстрекламфильм" (оттуда и происходит название ERF - ЭРФ). Автомобиль был построен для выступления в ралли в классе 9, где допускались существенные изменения в конструкции автомобилей.

https://1prime.ru/20240601/avto-848735830.html

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ссср, спорт, авто