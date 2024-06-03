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Блиновская подала в суд заявление о банкротстве - 03.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Блиновская подала в суд заявление о банкротстве
Блиновская подала в суд заявление о банкротстве - 03.06.2024, ПРАЙМ
Блиновская подала в суд заявление о банкротстве
"Королева марафонов" Елена Блиновская подала заявление о банкротстве, отмечается в материалах Арбитражного суда Москвы. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T10:45+0300
2024-06-03T10:46+0300
экономика
елена блиновская
суд
банкротство
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. "Королева марафонов" Елена Блиновская подала заявление о банкротстве, отмечается в материалах Арбитражного суда Москвы."Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом", - сказано в карточке дела.Ранее в намерении Блиновской обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве на Федресурсе кредиторами были указаны Федеральная налоговая служба и банк ВТБ.На прошлой неделе на заседании суда, рассматривавшего апелляцию на продление ареста Блиновской, были оглашены данные стороны защиты, согласно которым блогер оплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей.В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
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елена блиновская, суд, банкротство
Экономика, Елена Блиновская, суд, банкротство
10:45 03.06.2024 (обновлено: 10:46 03.06.2024)
 
Блиновская подала в суд заявление о банкротстве

"Королева марафонов" Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу блогера Е. Блиновской
Заседание суда по делу блогера Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. "Королева марафонов" Елена Блиновская подала заявление о банкротстве, отмечается в материалах Арбитражного суда Москвы.
"Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом", - сказано в карточке дела.
Ранее в намерении Блиновской обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве на Федресурсе кредиторами были указаны Федеральная налоговая служба и банк ВТБ.
На прошлой неделе на заседании суда, рассматривавшего апелляцию на продление ареста Блиновской, были оглашены данные стороны защиты, согласно которым блогер оплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Рассмотрение ходатайства о продлении срока домашнего ареста блогеру Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Суд оставил в силе решение об аресте Блиновской
28 мая, 14:05
 
ЭкономикаЕлена Блиновскаясудбанкротство
 
 
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