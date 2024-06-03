https://1prime.ru/20240603/belkacar-848757292.html

Немецкому инвестору дали тюремный срок в России за хищение акций BelkaCar

Немецкому инвестору дали тюремный срок в России за хищение акций BelkaCar - 03.06.2024, ПРАЙМ

Немецкому инвестору дали тюремный срок в России за хищение акций BelkaCar

Тушинский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима немецкого инвестора BelkaCar Ральфа Новака за хищение акций каршеринговой | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T11:19+0300

2024-06-03T11:19+0300

2024-06-03T11:21+0300

происшествия

махинации с акциями belkacar

суд

колония

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Тушинский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима немецкого инвестора BelkaCar Ральфа Новака за хищение акций каршеринговой компании. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Кроме того, Новаку выписали штраф в размере 800 тысяч рублей. Второго фигуранта Ильнура Азмуханова осудили на четыре года колонии и выписали штраф в размере 500 тыся чрублей. При этом иск потерпевшего был удовлетворен частично — на 393 миллиона рублей. Адвокат Новака Константин Елфимов ранее заявил РИА Новости, что в прениях сторон прокурор просил назначить для его клиента и Азмуханова 8 и 7 лет колонии общего режима соответственно и выписать штрафы в размере 700 и 500 тысяч рублей, а также удовлетворить иск потерпевшего на четыре миллиарда рублей. Защита настаивала на оправдании фигурантов. Дело возбудили в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин Германии посчитал, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер осуществили сделку по продаже 52% акций BelkaCar без его ведома и по заниженной цене. Он обратился в МВД России. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно. Новак совместно с партнером Кройхером продал указанный пакет в 2019 году. В рамках следствия проводилось две экономических экспертизы. Первую провел Минюст России, оценив стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году в 53 копейки. Вторая была проведена экспертиза в коммерческой организации, по итогам которой акции оценены в 567 миллионов рублей, что и легло в основу фабулы. Новак и Азмуханов являются сотрудниками российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в РФ и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами - были помещены под стражу, но затем меру пресечения смягчили на домашний арест. Кроме того, по проходит также сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин*. Он, как и Кройхер, заочно арестован и находится в международном розыске.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://1prime.ru/20240603/bankrotstvo-848755956.html

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махинации с акциями belkacar, суд, колония