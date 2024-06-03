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Белоусов появился в форме на совещании Совбеза с Путиным

Белоусов появился в форме на совещании Совбеза с Путиным - 03.06.2024, ПРАЙМ

Белоусов появился в форме на совещании Совбеза с Путиным

Министр обороны России Андрей Белоусов присутствовал на совещании президента страны Владимира Путина с членами Совбеза в форме, следует из кадров пресс-службы... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T18:06+0300

2024-06-03T18:06+0300

2024-06-03T18:13+0300

кабмин

владимир путин

андрей белоусов

совещание

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Министр обороны России Андрей Белоусов присутствовал на совещании президента страны Владимира Путина с членами Совбеза в форме, следует из кадров пресс-службы Кремля.Совещание проходило в режиме видеосвязи. Обговаривались вопросы информационной безопасности.Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.Белоусов ранее исполнял обязанности министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

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владимир путин, андрей белоусов, совещание