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Белоусов появился в форме на совещании Совбеза с Путиным - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Белоусов появился в форме на совещании Совбеза с Путиным
Белоусов появился в форме на совещании Совбеза с Путиным - 03.06.2024, ПРАЙМ
Белоусов появился в форме на совещании Совбеза с Путиным
Министр обороны России Андрей Белоусов присутствовал на совещании президента страны Владимира Путина с членами Совбеза в форме, следует из кадров пресс-службы... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T18:06+0300
2024-06-03T18:13+0300
кабмин
владимир путин
андрей белоусов
совещание
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Министр обороны России Андрей Белоусов присутствовал на совещании президента страны Владимира Путина с членами Совбеза в форме, следует из кадров пресс-службы Кремля.Совещание проходило в режиме видеосвязи. Обговаривались вопросы информационной безопасности.Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.Белоусов ранее исполнял обязанности министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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владимир путин, андрей белоусов, совещание
Кабмин, Владимир Путин, Андрей Белоусов, совещание
18:06 03.06.2024 (обновлено: 18:13 03.06.2024)
 
Белоусов появился в форме на совещании Совбеза с Путиным

Белоусов надел форму на совещание Путина с членами Совбеза

© POOL | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов
© POOL
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Министр обороны России Андрей Белоусов присутствовал на совещании президента страны Владимира Путина с членами Совбеза в форме, следует из кадров пресс-службы Кремля.
Совещание проходило в режиме видеосвязи. Обговаривались вопросы информационной безопасности.
Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.
Белоусов ранее исполнял обязанности министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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КабминВладимир ПутинАндрей Белоусовсовещание
 
 
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