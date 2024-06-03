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Сервис оплаты по биометрии пока не будет популярен в РФ, считает эксперт - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Сервис оплаты по биометрии пока не будет популярен в РФ, считает эксперт
Сервис оплаты по биометрии пока не будет популярен в РФ, считает эксперт - 03.06.2024, ПРАЙМ
Сервис оплаты по биометрии пока не будет популярен в РФ, считает эксперт
Сервис оплаты по биометрии пока не будет пользоваться популярностью у россиян, потому что у людей нет уверенности в сохранности данных, заявил РИА Новости... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T14:21+0300
2024-06-03T14:21+0300
экономика
банки
биометрия
платежи
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Сервис оплаты по биометрии пока не будет пользоваться популярностью у россиян, потому что у людей нет уверенности в сохранности данных, заявил РИА Новости аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Вадим Тихонов. Газета "Ведомости" на прошлой неделе сообщила, что Национальная система платежных карт (НСПК) разрабатывает платформу биометрических сервисов. Клиент любого банка, сможет платить с помощью биометрии в инфраструктуре любого биоэквайера, подключившегося к платформе. "Ответ однозначный – россияне боятся, и популярности у этого сервиса не будет. Учитывая достаточно регулярные утечки данных даже из крупных банков и компаний, вряд ли есть уверенность в сохранности таких чувствительных данных",- сказал эксперт. Кроме того, он уточнил, что большинство людей опасается биометрических сервисов, не очень понимают, зачем двигаться в этом направлении, когда для оплаты есть телефоны с NFC, есть альтернативы кошелькам Google, Apple, стикеры. "В будущем, когда биометрическая идентификация будет массовой в каких-нибудь "Госуслугах" и других госструктурах, когда не будет крупных утечек данных и мошенничества с использованием чужой биометрии, люди будут относиться к этому проще. Но не сейчас",- добавил Тихонов. В ряде банков, в числе которых ВТБ, Россельхозбанк и ПСБ, поддерживают предложенную НСПК единую площадку биометрических сервисов и планируют подключится к ней, когда она будет запущена. Так в Россельхозбанке сообщили, что адаптация потребителей к этому сервису оплаты может занять время, но по мере распространения технологии биоэквайринг станет обыденным и востребованным уже в перспективе двух-трех лет. "Со стороны ВТБ стадия готовности высокая, и банк ожидает, когда заработает общая платформа согласий на транзакции по биометрии в разных КБС (коммерческих биометрических системах) и у разных эквайеров",- прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов.
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банки, биометрия, платежи
Экономика, Банки, биометрия, платежи
14:21 03.06.2024
 
Сервис оплаты по биометрии пока не будет популярен в РФ, считает эксперт

"Банки.ру: сервис оплаты по биометрии пока не будет популярен у россиян

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк" Демонстрация процедуры снятия биометрических данных
 Демонстрация процедуры снятия биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Сервис оплаты по биометрии пока не будет пользоваться популярностью у россиян, потому что у людей нет уверенности в сохранности данных, заявил РИА Новости аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Вадим Тихонов.
Газета "Ведомости" на прошлой неделе сообщила, что Национальная система платежных карт (НСПК) разрабатывает платформу биометрических сервисов. Клиент любого банка, сможет платить с помощью биометрии в инфраструктуре любого биоэквайера, подключившегося к платформе.
"Ответ однозначный – россияне боятся, и популярности у этого сервиса не будет. Учитывая достаточно регулярные утечки данных даже из крупных банков и компаний, вряд ли есть уверенность в сохранности таких чувствительных данных",- сказал эксперт.
Кроме того, он уточнил, что большинство людей опасается биометрических сервисов, не очень понимают, зачем двигаться в этом направлении, когда для оплаты есть телефоны с NFC, есть альтернативы кошелькам Google, Apple, стикеры.
"В будущем, когда биометрическая идентификация будет массовой в каких-нибудь "Госуслугах" и других госструктурах, когда не будет крупных утечек данных и мошенничества с использованием чужой биометрии, люди будут относиться к этому проще. Но не сейчас",- добавил Тихонов.
В ряде банков, в числе которых ВТБ, Россельхозбанк и ПСБ, поддерживают предложенную НСПК единую площадку биометрических сервисов и планируют подключится к ней, когда она будет запущена.
Так в Россельхозбанке сообщили, что адаптация потребителей к этому сервису оплаты может занять время, но по мере распространения технологии биоэквайринг станет обыденным и востребованным уже в перспективе двух-трех лет.
"Со стороны ВТБ стадия готовности высокая, и банк ожидает, когда заработает общая платформа согласий на транзакции по биометрии в разных КБС (коммерческих биометрических системах) и у разных эквайеров",- прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов.
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