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Власти выделят новым регионам 300 миллионов рублей на поддержку бизнеса

Власти выделят новым регионам 300 миллионов рублей на поддержку бизнеса - 03.06.2024, ПРАЙМ

Власти выделят новым регионам 300 миллионов рублей на поддержку бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить новым регионам РФ 300 миллионов рублей на софинансирование расходов по поддержке бизнеса,... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T19:12+0300

2024-06-03T19:12+0300

2024-06-03T19:13+0300

экономика

новые регионы рф

бизнес

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить новым регионам РФ 300 миллионов рублей на софинансирование расходов по поддержке бизнеса, соответствующее распоряжение было опубликовано. "Выделить в 2024 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 300000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств указанных субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности", - говорится в документе. При выделении средств будет учитываться достижение следующего результата - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, которым предоставлена поддержка, должно составлять не менее 1000 единиц. Документом также утверждается прилагаемое распределение субсидий между регионами. ДНР и ЛНР направят по 120 миллионов рублей, Запорожской и Херсонской областям - по 30 миллионов рублей.

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новые регионы рф, бизнес, поддержка