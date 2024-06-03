https://1prime.ru/20240603/biznes-848781273.html
Власти выделят новым регионам 300 миллионов рублей на поддержку бизнеса
Власти выделят новым регионам 300 миллионов рублей на поддержку бизнеса - 03.06.2024, ПРАЙМ
Власти выделят новым регионам 300 миллионов рублей на поддержку бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить новым регионам РФ 300 миллионов рублей на софинансирование расходов по поддержке бизнеса,... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T19:12+0300
2024-06-03T19:12+0300
2024-06-03T19:13+0300
экономика
новые регионы рф
бизнес
поддержка
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_e9f7e0646b6a04ac8637ec2b9c690966.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить новым регионам РФ 300 миллионов рублей на софинансирование расходов по поддержке бизнеса, соответствующее распоряжение было опубликовано. "Выделить в 2024 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 300000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств указанных субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности", - говорится в документе. При выделении средств будет учитываться достижение следующего результата - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, которым предоставлена поддержка, должно составлять не менее 1000 единиц. Документом также утверждается прилагаемое распределение субсидий между регионами. ДНР и ЛНР направят по 120 миллионов рублей, Запорожской и Херсонской областям - по 30 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20240601/sanktsii-848733380.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_3e2963c1ae3111f8f08ccfc10ae58798.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы рф, бизнес, поддержка
Экономика, новые регионы РФ, Бизнес, поддержка
Власти выделят новым регионам 300 миллионов рублей на поддержку бизнеса
Правительство выделит новым регионам 300 миллионов рублей на поддержку бизнеса
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить новым регионам РФ 300 миллионов рублей на софинансирование расходов по поддержке бизнеса, соответствующее распоряжение было опубликовано.
"Выделить в 2024 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 300000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств указанных субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности", - говорится в документе.
При выделении средств будет учитываться достижение следующего результата - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, которым предоставлена поддержка, должно составлять не менее 1000 единиц.
Документом также утверждается прилагаемое распределение субсидий между регионами. ДНР и ЛНР направят по 120 миллионов рублей, Запорожской и Херсонской областям - по 30 миллионов рублей.
В Италии прокомментировали потери бизнеса страны из-за санкций