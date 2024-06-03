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Названы регионы - лидеры по по уровню благосостояния семей

Названы регионы - лидеры по по уровню благосостояния семей - 03.06.2024, ПРАЙМ

Названы регионы - лидеры по по уровню благосостояния семей

Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей среди российских регионов в 2023 году стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Ханты-Мансийский округ – Югра, в... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T05:07+0300

2024-06-03T05:07+0300

2024-06-03T05:07+0300

экономика

россия

благосостояние граждан

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей среди российских регионов в 2023 году стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Ханты-Мансийский округ – Югра, в конце списка оказались Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости. КАК СЧИТАЛИ БЛАГОСОСТОЯНИЕ Материальное благосостояние семей - один из самых чувствительных индикаторов экономического развития страны. Различия между материальным положением семей в регионах России весьма существенны, и явных тенденций для сглаживания этих диспропорций пока не наблюдается, показывает подготовленный экспертами РИА Новости рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2023 года. Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты Российской Федерации с разным уровнем цен. Составители рейтинга поясняют, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты определенно быть не могут. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат. Полученный результат, а именно потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, является результатом модельного расчета и выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов РФ. ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА Как показывают исследования, в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми после минимальных необходимых трат (здесь и далее в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей) по итогам 2023 года потенциально возможный остаток составляет 64,4 тысячи рублей. По итогам 2023 года такой остаток семьи со средним в регионе заработком родителей превышает общероссийский уровень в десяти регионах. В реальности этот остаток, конечно, меньше (возможно, существенно, в зависимости от уровня потребления), поскольку прожиточный минимум, использованный в расчете, учитывает минимальные жизненные траты, но больше он точно быть не может. В лидирующей группе рейтинга по благосостоянию семей оказались представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. По итогам 2023 года Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил первую строчку в рейтинге: в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после необходимых трат потенциально возможный денежный остаток составил 141,3 тысячи рублей. На второй строчке в рейтинге закрепилась Москва: в столичных семьях такой остаток составляет 102,1 тысячи рублей. На третье место поднялся Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в семьях которого этот показатель составляет 93,5 тысячи рублей. Опустилась в рейтинге на четвертое место Сахалинская область, где остаток составил 89 тысяч рублей. Замыкает лидирующую пятерку Санкт-Петербург. В семьях северной столицы потенциально возможный денежный остаток составил 87 тысяч рублей. На шестой и седьмой строчках рейтинга расположились Магаданская область и Республика Саха (Якутия) соответственно. По сравнению с прошлым годом Магаданская область свою позицию сохранила, а Якутия поднялась на одну строчку. В семьях Магаданской области остаток составляет 82,1 тысячи рублей, в якутских семьях – 71,6 тысячи. Восьмую строчку рейтинга, поднявшись на одну позицию, занимает Ненецкий автономный округ (70,1 тысячи рублей), девятую - Чукотский автономный округ (65,8 тысячи рублей) и десятую – Красноярский край (65,7 тысячи рублей). РЕГИОНОВ С БЕДНЫМИ СЕМЬЯМИ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ В 11 российских регионах в свободном распоряжении у семьи с двумя детьми со средним заработком после минимальных расходов остается менее 20 тысяч рублей, из них в трех регионах остается менее 10 тысяч рублей. Для сравнения в рейтинге по итогам 2022 года такая ситуация наблюдалась в восьми регионах. При этом в Кабардино-Балкарской Республике в семейном бюджете не остается ничего, так как потенциально возможный денежный остаток отрицательный. Во всех регионах замыкающей рейтинг группы без дополнительных доходов содержать семью с двумя детьми на средние официальные зарплаты очень сложно, а в одном, занимающем последние место, – просто невозможно. В замыкающую группу рейтинга, где остаток в семьях не превышает 20 тысяч рублей, вошли: Республика Крым (18,2 тысячи рублей), Севастополь (16,5 тысячи рублей), Республика Северная Осетия – Алания (16 тысяч рублей), Псковская область (15,6 тысячи рублей), Ивановская область (13,7 тысячи рублей), Карачаево-Черкесская Республика (11 тысяч рублей), Республика Калмыкия (10,7 тысячи рублей), Республика Дагестан (10,1 тысячи рублей), Чеченская Республика (4,8 тысячи рублей), Республика Ингушетия (2,7 тысячи рублей), Кабардино-Балкарская Республика (-1,7 тысячи рублей). С ОДНИМ РЕБЕНКОМ ЛЕГЧЕ В российской среднестатистической семье с двумя родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и одним ребенком потенциально возможный свободный денежный остаток при минимальных тратах (в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей) составляет 79,4 тысячи рублей. Как показывает исследование, всего в 12 регионах потенциально большей свободной суммой располагают семьи после всех минимальных трат. При этом регионов, где потенциально возможный свободный денежный остаток семей с одним ребенком не превышает 25 тысяч рублей, по итогам 2023 года всего три. Лидирующая пятерка рейтинга в данном случае та же: Ямало-Ненецкий автономный округ, где семья с одним ребенком после минимальных расходов может потенциально располагать свободным остатком в 159,6 тысячи рублей, Москва (115,8 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (112,4 тысячи рублей), Сахалинская область (107 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (101,3 тысячи рублей).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, благосостояние граждан