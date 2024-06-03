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Польша и Литва блокируют итальянские товары, идущие в Россию

Польша и Литва блокируют итальянские товары, идущие в Россию - 03.06.2024, ПРАЙМ

Польша и Литва блокируют итальянские товары, идущие в Россию

Таможенники Польши и Литвы чинят настоящий произвол, они незаконно блокируют на своих границах грузы, идущие в Россию из Италии, заявил в интервью РИА Новости в | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T05:17+0300

2024-06-03T05:17+0300

2024-06-03T05:38+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Таможенники Польши и Литвы чинят настоящий произвол, они незаконно блокируют на своих границах грузы, идущие в Россию из Италии, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Со стороны Польши и Литвы наблюдается явная дискриминация. Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны", - сказал он. "Это – ничто иное, как произвол", - добавил Торрембини. При этом свои грузы, по его словам, они легко пропускают через границы. "Не странно ли, что Литва превратилась сегодня в одного из главных экспортеров вина в Россию. А разве в Литве есть вино? Они что, самые умные? При этом антироссийская риторика и Варшавы, и Вильнюса самая громкая", - заключил собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 3 июня в 11.00 мск.

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блокировка, товары, россия