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Польша и Литва блокируют итальянские товары, идущие в Россию - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Польша и Литва блокируют итальянские товары, идущие в Россию
Польша и Литва блокируют итальянские товары, идущие в Россию - 03.06.2024, ПРАЙМ
Польша и Литва блокируют итальянские товары, идущие в Россию
Таможенники Польши и Литвы чинят настоящий произвол, они незаконно блокируют на своих границах грузы, идущие в Россию из Италии, заявил в интервью РИА Новости в | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T05:17+0300
2024-06-03T05:38+0300
экономика
блокировка
товары
россия
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Таможенники Польши и Литвы чинят настоящий произвол, они незаконно блокируют на своих границах грузы, идущие в Россию из Италии, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Со стороны Польши и Литвы наблюдается явная дискриминация. Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны", - сказал он. "Это – ничто иное, как произвол", - добавил Торрембини. При этом свои грузы, по его словам, они легко пропускают через границы. "Не странно ли, что Литва превратилась сегодня в одного из главных экспортеров вина в Россию. А разве в Литве есть вино? Они что, самые умные? При этом антироссийская риторика и Варшавы, и Вильнюса самая громкая", - заключил собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 3 июня в 11.00 мск.
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блокировка, товары, россия
Экономика, блокировка, товары, РОССИЯ
05:17 03.06.2024 (обновлено: 05:38 03.06.2024)
 
Польша и Литва блокируют итальянские товары, идущие в Россию

GIM Unimpresa: Польша и Литва блокируют итальянские товары, идущие в Россию

© Unsplash/Lāsma ArtmaneЛитва
Литва
© Unsplash/Lāsma Artmane
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Таможенники Польши и Литвы чинят настоящий произвол, они незаконно блокируют на своих границах грузы, идущие в Россию из Италии, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
"Со стороны Польши и Литвы наблюдается явная дискриминация. Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны", - сказал он.
"Это – ничто иное, как произвол", - добавил Торрембини.
При этом свои грузы, по его словам, они легко пропускают через границы. "Не странно ли, что Литва превратилась сегодня в одного из главных экспортеров вина в Россию. А разве в Литве есть вино? Они что, самые умные? При этом антироссийская риторика и Варшавы, и Вильнюса самая громкая", - заключил собеседник агентства.
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Вчера, 22:11
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 3 июня в 11.00 мск.
 
ЭкономикаблокировкатоварыРОССИЯ
 
 
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