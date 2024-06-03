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Rheinmetall построит завод боеприпасов в Литве - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Rheinmetall построит завод боеприпасов в Литве
Rheinmetall построит завод боеприпасов в Литве - 03.06.2024, ПРАЙМ
Rheinmetall построит завод боеприпасов в Литве
Минэкономики Литвы и немецкий оборонный концерн Rheinmetall договорились о строительстве завода по производству боеприпасов, рассказала пресс-служба ведомства. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T12:33+0300
2024-06-03T12:33+0300
вооружения
литва
боеприпасы
завод
впк
rheinmetall
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Минэкономики Литвы и немецкий оборонный концерн Rheinmetall договорились о строительстве завода по производству боеприпасов, рассказала пресс-служба ведомства.Отмечается, что место строительства предприятия сообщат позднее. При этом в министерстве подчеркнули, что проекту присвоили статус "крупного", завод должен производить "десятки тысяч боеприпасов в год"."Создание завода Rheinmetall в Литве... поможет обеспечить бесперебойный доступ к необходимому оружию и боеприпасам, поскольку мы сами будем производить продукцию, необходимую для обороны Европы", - заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.По ее словам, новый завод также предоставит как минимум 150 новых рабочих мест.
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литва, боеприпасы, завод, впк, rheinmetall
Вооружения, ЛИТВА, Боеприпасы, завод, ВПК, Rheinmetall
12:33 03.06.2024
 
Rheinmetall построит завод боеприпасов в Литве

Литва и немецкий Rheinmetall подписали соглашение о строительстве завода боеприпасов

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Минэкономики Литвы и немецкий оборонный концерн Rheinmetall договорились о строительстве завода по производству боеприпасов, рассказала пресс-служба ведомства.
Отмечается, что место строительства предприятия сообщат позднее. При этом в министерстве подчеркнули, что проекту присвоили статус "крупного", завод должен производить "десятки тысяч боеприпасов в год".
"Создание завода Rheinmetall в Литве... поможет обеспечить бесперебойный доступ к необходимому оружию и боеприпасам, поскольку мы сами будем производить продукцию, необходимую для обороны Европы", - заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.
По ее словам, новый завод также предоставит как минимум 150 новых рабочих мест.
 
ВооруженияЛИТВАБоеприпасызаводВПКRheinmetall
 
 
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