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Rheinmetall построит завод боеприпасов в Литве

Rheinmetall построит завод боеприпасов в Литве - 03.06.2024, ПРАЙМ

Rheinmetall построит завод боеприпасов в Литве

Минэкономики Литвы и немецкий оборонный концерн Rheinmetall договорились о строительстве завода по производству боеприпасов, рассказала пресс-служба ведомства. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T12:33+0300

2024-06-03T12:33+0300

2024-06-03T12:33+0300

вооружения

литва

боеприпасы

завод

впк

rheinmetall

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Минэкономики Литвы и немецкий оборонный концерн Rheinmetall договорились о строительстве завода по производству боеприпасов, рассказала пресс-служба ведомства.Отмечается, что место строительства предприятия сообщат позднее. При этом в министерстве подчеркнули, что проекту присвоили статус "крупного", завод должен производить "десятки тысяч боеприпасов в год"."Создание завода Rheinmetall в Литве... поможет обеспечить бесперебойный доступ к необходимому оружию и боеприпасам, поскольку мы сами будем производить продукцию, необходимую для обороны Европы", - заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.По ее словам, новый завод также предоставит как минимум 150 новых рабочих мест.

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литва, боеприпасы, завод, впк, rheinmetall