https://1prime.ru/20240603/bolgariya-848755311.html

Россия или Запад: через неделю Болгария определится с выбором

Россия или Запад: через неделю Болгария определится с выбором - 03.06.2024, ПРАЙМ

Россия или Запад: через неделю Болгария определится с выбором

Болгария, которую Россия в свое время освободила от османского ига, готовится к решающим выборам. Украинский конфликт разделил страну, и девятого июня станут... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T10:29+0300

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политика

россия

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Болгария, которую Россия в свое время освободила от османского ига, готовится к решающим выборам. Украинский конфликт разделил страну, и девятого июня станут понятны его последствия. По сути, будет выбран будущий курс страны, пишет в материале для Cumhuriyet обозреватель Берктай Дениз.По его словам, конфликт на Украине расколол болгарское общество на два лагеря – пророссийский и прозападный. Намеченные на 9 июня парламентские выборы в стране продемонстрируют, к чьей стороне в большей степени склонны болгары.При этом Дениз подчеркивает, что поддержка Болгарией Соединенных Штатов в конфликте на Украине тоже расколола общество. Так, президенту Болгарии Румену Радеву близка российская позиция, а правящая партия ГЕРБ - сторонница Запада.В статье отмечается, что значительная часть населения страны выступает против политики правительства. Все больше болгарских граждан возмущает экономическая цена, которую они вынуждены платить за то, что правительство страны оказывает поддержку Киеву, и за разлад с Москвой.Как пишет Дениз, он побеседовал с болгарскими гражданами из различных социальных слоев и выявил три наиболее часто встречающиеся позиции в обществе: одни благодарны России и полностью ее поддерживают, другие выступают за Запад, а третьи призывают дружить и с Россией, и с Западом.По мнению Дениза, колебания болгар между этими позициями должны закончится с выборами, тогда и станет ясно, как конфликт на Украине повлиял на болгарское общество. Как выразился автор, "последствия украинского конфликта мы увидим на выборах 9 июня".

https://1prime.ru/20240525/ukraina-848508617.html

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