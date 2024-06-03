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Бомба с часовым механизмом. Еврокомиссия решила потопить ЕС
Бомба с часовым механизмом. Еврокомиссия решила потопить ЕС - 03.06.2024, ПРАЙМ
Бомба с часовым механизмом. Еврокомиссия решила потопить ЕС
Еврокомиссия закладывают под ЕС бомбу с часовым механизмом, создавая безумные директивы, которые ведут к кризису, заявил в интервью изданию Do Rzeczy политик... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T13:16+0300
2024-06-03T13:16+0300
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ВАРШАВА, 3 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия закладывают под ЕС бомбу с часовым механизмом, создавая безумные директивы, которые ведут к кризису, заявил в интервью изданию Do Rzeczy политик Рафал Форысь."Еврокомиссары, опасаясь потери влияния, сочиняют безумные директивы, которые ведут всю Европу к экономическому кризису беспрецедентных масштабов", — подчеркнул политик.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПольская политическая элита стремится получить признание в глазах Брюсселя и псевдопрофессионалов, несмотря на свои комплексы, недостаток знаний и навыков, отметил Форысь.Так, один кандидат в депутаты Европарламента предлагает запретить рекламу продуктов животного происхождения, считая, что вымирание растений и животных более серьезная проблема, чем деградация местного сельского хозяйства.Другой министр предлагает повысить минимальную зарплату, что только увеличит нагрузку на экономическую систему. Еще один депутат выступает за полную реструктуризацию сельскохозяйственной экономики во всей Европе, призывая к возвращению в каменный век в эру технологического бума.Эти предложения направлены на федерализацию Евросоюза и угрожают безопасности Польши. Западные корпорации уже нанесли удар польскому сельскому хозяйству, заставляя фермеров обанкротиться.Вместе с тем, существует вызов в виде нехватки рабочей силы для сезонных работ и стремления к росту потребления. Поэтому, во имя общего блага, польским властям необходимо сделать выбор в пользу польской деревни и безопасности страны.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Бомба с часовым механизмом. Еврокомиссия решила потопить ЕС
Политик Форысь: решения Брюсселя закладывают под ЕС бомбу замедленного действия
ВАРШАВА, 3 июн - ПРАЙМ.
Еврокомиссия закладывают под ЕС бомбу с часовым механизмом, создавая безумные директивы, которые ведут к кризису, заявил
в интервью изданию Do Rzeczy политик Рафал Форысь.
"Еврокомиссары, опасаясь потери влияния, сочиняют безумные директивы, которые ведут всю Европу к экономическому кризису беспрецедентных масштабов", — подчеркнул политик.
Польская политическая элита стремится получить признание в глазах Брюсселя и псевдопрофессионалов, несмотря на свои комплексы, недостаток знаний и навыков, отметил Форысь.
Так, один кандидат в депутаты Европарламента предлагает запретить рекламу продуктов животного происхождения, считая, что вымирание растений и животных более серьезная проблема, чем деградация местного сельского хозяйства.
Другой министр предлагает повысить минимальную зарплату, что только увеличит нагрузку на экономическую систему. Еще один депутат выступает за полную реструктуризацию сельскохозяйственной экономики во всей Европе, призывая к возвращению в каменный век в эру технологического бума.
Эти предложения направлены на федерализацию Евросоюза и угрожают безопасности Польши. Западные корпорации уже нанесли удар польскому сельскому хозяйству, заставляя фермеров обанкротиться.
Вместе с тем, существует вызов в виде нехватки рабочей силы для сезонных работ и стремления к росту потребления. Поэтому, во имя общего блага, польским властям необходимо сделать выбор в пользу польской деревни и безопасности страны.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией