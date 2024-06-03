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В Госдуму внесли проект об исполнении бюджета за 2023 год
В Госдуму внесли проект об исполнении бюджета за 2023 год - 03.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект об исполнении бюджета за 2023 год
Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2023 год с дефицитом около 3,23 триллиона рублей. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:16+0300
2024-06-03T15:16+0300
2024-06-03T15:16+0300
кабмин
государственный бюджет
госдума
проект бюджета
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2023 год с дефицитом около 3,23 триллиона рублей. "Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2023 год по доходам в сумме 29 124 049 914,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 32 353 847 182,3 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 3 229 797 267,8 тыс. рублей", - сказано в тексте законопроекта. Кабмин рассмотрел проект на заседании 30 мая. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, благодаря реализации поручений президента, активной работе правительства, регионов и бизнеса ВВП страны в 2023 году вырос на 3,6%, появилась возможность нарастить расходы, что позволило поддержать средствами большее число проектов, значимых для страны и граждан. По словам главы кабмина, в частности, было увеличено финансирование нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. А также были выполнены все социальные обязательства перед гражданами. Дефицит же бюджета, несмотря на рост расходов, оказался ниже запланированного уровня - 1,9% ВВП.
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государственный бюджет, госдума, проект бюджета
Кабмин, государственный бюджет, Госдума, проект бюджета
В Госдуму внесли проект об исполнении бюджета за 2023 год
В ГД внесли проект об исполнении бюджета 2023 года с дефицитом 3,23 трлн рублей
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2023 год с дефицитом около 3,23 триллиона рублей.
"Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2023 год по доходам в сумме 29 124 049 914,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 32 353 847 182,3 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 3 229 797 267,8 тыс. рублей", - сказано в тексте законопроекта.
Кабмин рассмотрел проект на заседании 30 мая. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, благодаря реализации поручений президента, активной работе правительства, регионов и бизнеса ВВП страны в 2023 году вырос на 3,6%, появилась возможность нарастить расходы, что позволило поддержать средствами большее число проектов, значимых для страны и граждан.
По словам главы кабмина, в частности, было увеличено финансирование нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. А также были выполнены все социальные обязательства перед гражданами. Дефицит же бюджета, несмотря на рост расходов, оказался ниже запланированного уровня - 1,9% ВВП.
Правительство внесло в ГД проект об исполнении бюджета ФОМС с профицитом