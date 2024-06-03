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Россия и Китай намерены продолжать диалог по энергетике, заявил Песков - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Россия и Китай намерены продолжать диалог по энергетике, заявил Песков
Россия и Китай намерены продолжать диалог по энергетике, заявил Песков - 03.06.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай намерены продолжать диалог по энергетике, заявил Песков
Москва и Пекин заинтересованы в продолжении диалога по вопросу энергетики, при этом коммерческий аспект переговоров является непубличным, сообщил... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T12:43+0300
2024-06-03T12:43+0300
энергетика
россия
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Москва и Пекин заинтересованы в продолжении диалога по вопросу энергетики, при этом коммерческий аспект переговоров является непубличным, сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."И Россия, и Китай, это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран. Что касается аспектов коммерческих переговоров, которые ведутся, то, безусловно, они являются непубличными", — заявил он он журналистам.Кроме того, Песков сообщил, что переговоры по вопросу поставок энергоресурсов между Москвой и Пекином будут продолжаться, договоренности будут достигнуты и "это совершенно нормально, что каждая сторона отстаивает свои интересы". "Здесь переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран", — сказал он.
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россия, китай, дмитрий песков, энергетика рф
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Дмитрий Песков, энергетика РФ
12:43 03.06.2024
 
Россия и Китай намерены продолжать диалог по энергетике, заявил Песков

Песков: Россия и Китай хотят продолжать энергодиалог и задекларировали это

© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Москва и Пекин заинтересованы в продолжении диалога по вопросу энергетики, при этом коммерческий аспект переговоров является непубличным, сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"И Россия, и Китай, это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран. Что касается аспектов коммерческих переговоров, которые ведутся, то, безусловно, они являются непубличными", — заявил он он журналистам.
Кроме того, Песков сообщил, что переговоры по вопросу поставок энергоресурсов между Москвой и Пекином будут продолжаться, договоренности будут достигнуты и "это совершенно нормально, что каждая сторона отстаивает свои интересы".
"Здесь переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран", — сказал он.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
На Западе раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
08:18
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙДмитрий Песковэнергетика РФ
 
 
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